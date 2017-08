Gone dei Knuckle Puck è il primo singolo tratto dal loro secondo album, Shapeshifter. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Gone dei Knuckle Puck: il testo

I did what i do best

Forgot myself

Got overdressed like everybody else

A glance and a half smile

Black heels on the white tile

It took seven years for your path to realign

But i’ll still think of you

On the fifth of june

Cause when i saw you i lost you all over again

Gone

Doesn’t it feel good to be invisible

Just like the way i used to be

Have i been fading away?

Yeah i’m so gone

And i can feel your stare like dynamite

Breaking silence with irish goodbyes

But i’m not who you remember

Just who do you remember?

Since you stole it all away

You stole it all away

You need a change of pace without my ghost

But you’re better off when i go

A painful anecdote sure to stunt your growth

You’re better off when I’m gone

Shapeshifter

Theres no way back

Shapeshifter you’re never gonna get the girl

Theres no way back

Shapeshifter you’re never gonna change the world

Theres no way back.

Gone dei Knuckle Puck: la traduzione

Ho fatto ciò che faccio meglio

Mi ha dimenticato

E’ stato troppo in tiro come tutti gli altri

Un sorriso e un mezzo sorrisi

Tacchi neri sulla piastrella bianca

Ci sono voluti sette anni per ridefinirti

Ma ti penso ancora

Il 5 giugno

Perché quando ti ho vista, ti ho persa di nuovo

Andata

Non ci si sente bene ad essere invisibili

Proprio come il mio modo di essere

Stavo svanendo?

Sì, così sono andato

E riesco a sentire il tuo sguardo come la dinamite

Rompere il silenzio con i saluti irlandesi

Ma non so chi ti ricordi

Solo chi ti ricordi?

Da quando l’hai fatta sparire

L’hai fatta sparire

Hai bisogno di un cambiamento senza il mio fantasma

Stai meglio quando me ne vado

Un aneddoto doloroso sicuro di bloccarti la crescita

Stai meglio quando sono andato

Mutaforma

Non c’è modo di tornare indietro

Mutaforma non avrai mai la ragazza

Non c’è modo di tornare indietro

Mutaforma non cambierai mai il mondo

Non c’è modo di tornare indietro.

Gone dei Knuckle Puck: il video