Goodbye di Andrea D’Alessio è disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 4 agosto. Il cantautore di X Factor 2013 è tornato in sala per comporre e scrivere questo brano, sostenuto da Riccardo Onori, Christian Rigano, Roberto Vernetti, Michele Clivati, Placido Salamone e Sergio Dalla Monica. Ecco il testo ufficiale di Goodbye.

Goodbye di Andrea D’Alessio: il testo ufficiale

Non tradire i sogni

Credici

Non lasciare che

Sia il tempo a viverli

Il silenzio è oro

Il dolore è un dono

E come il buio per un’ombra rende liberi

Dimmi cosa mi è successo

Sul sentiero la paura mi ha abbracciato stretto

Dimmi cosa ci è successo

Ricordo il tuo sorriso gusto di vano difetto

Si separano le strade

So che non capirai

L’odio segue le mie impronte

Tu non voltarti mai

Nel silenzio di un rimorso

Spero poi passerai

A dirmi di seguire il sogno

Per poi dirmi

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Non contare i giorni

Fa che contino

L’ira ed il suo pianto lascia che parlino

Perché tutto passa

L’esperienza resta

Perdonarsi è un lungo viaggio

Rende unici

Dimmi cosa ti è successo

Nello sguardo di un rimpianto

Ti rifugi spesso

Dimmi cosa ci è successo

Ricordo il tuo sorriso gusto di vano difetto

Si separano le strade

So che non capirai

Ma l’odio segue le mie impronte

Tu non voltarti mai

Nel silenzio di un rimorso

Spero poi passerai

A dirmi di seguire il sogno

Per poi dirmi

Goodbye

Goodbye

Per poi dirmi

Goodbye

Goodbye

Per poi dirmi

Goodbye

Devo dirti ora

Devo dirti goodbye

Devo dirti ora

Devo dirti goodbye

Devo dirti ora

Devo dirti goodbye

Devo dirti ora

Devo dirti goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye

Goodbye.