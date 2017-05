Gravity di Hovig: testo, traduzione e video ufficiale

Gravity è il singolo che il cantante cipriota Hovig ha portato all’Eurovision Song Contest 2017, piazzandosi al quinto posto dopo Amar pelos dois di Salvador Sobral, Beautiful mess di Kristian Kostov, Hey, mamma! dei SunStroke Project e City lights di Blanche. La canzone è stata scritta e prodotta dallo svedese Thomas G:son, già responsabile della canzone cipriota del 2016, Alter Ego dei Minus One.

Gravity di Hovig: il testo

No matter where you’re going

No matter where you be

Wherever the wind is blowing

Let me be your gravity

I can be your hero

I can be your fantasy

I can be the cure

Yeah

Let me be

Your remedy

Right beside you

I’ll never leave you

Let me be your heart and your company

I’ll let you be the one who can lean on me

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

Let me be your wings

When you’re flying high

I’m gonna raise you up till you touch the sky

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

Touch me, inseparably

Like gravity

As high as the highest mountain

As low as the deepest sea

Oh settle down just let me be your gravity

Let me be your heart and your company

I’ll let you be the one who can lean on me

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

Let me be your wings

When you’re flying high

I’m gonna raise you up till you touch the sky

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

Touch inseparably

It’s all we’ll ever be

You be gravity

Let me be your heart and your company

I’ll let you be the one who can lean on me

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

Let me be your wings

When you’re flying high

I’m gonna raise you up till you touch the sky

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity

I’ll catch you when you fall

When you’re falling free

Let me be, be your gravity.

Gravity di Hovig: la traduzione

Non importa dove si sta andando

Non importa dove tu sia

Laddove il vento soffia

Permettetemi di essere la tua forza di gravità

io posso essere il tuo eroe

Posso essere la tua fantasia

Posso essere la cura

si

Lasciami essere

L’unico rimedio

Proprio accanto a te

non ti lascerò mai

Mi permetta di essere il vostro cuore e la vostra azienda

Ti lascerò essere l’unico che può appoggiarsi su di me

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Permettetemi di essere le tue ali

Quando sei volare alto

Sto per risusciterò fino a toccare il cielo

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Toccami, inseparabilmente

come la gravità

Più in alto la montagna più alta

A partire da mare più profondo

Oh stabilirsi […] mi permetta di essere la vostra forza di gravità

Mi permetta di essere il vostro cuore e la vostra azienda

Ti lascerò essere l’unico che può appoggiarsi su di me

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Permettetemi di essere le tue ali

Quando sei volare alto

Sto per risusciterò fino a toccare il cielo

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Tocca inseparabilmente

E ‘tutto quello che sarò mai

Siate gravità

Mi permetta di essere il vostro cuore e la vostra azienda

Ti lascerò essere l’unico che può appoggiarsi su di me

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Permettetemi di essere le tue ali

Quando sei volare alto

Sto per risusciterò fino a toccare il cielo

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità

Ci vediamo quando si cade

Quando sei in caduta libera

Permettetemi di essere, essere la vostra forza di gravità.

Gravity di Hovig: il video ufficiale