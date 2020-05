Guaranà di Elodie: testo e video ufficiale

Guaranà di Elodie è disponibile dal 13 maggio nei digital store e su tutte le piattaforme digitali. Il brano (Island Records) è stato scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, ed è pura energia ed evasione. La linea stilistica e la musicalità di questo inedito lo rendono perfettamente conforme al percorso intrapreso dalla cantante romana nel suo ultimo progetto discografico “This is Elodie”, pubblicato all’inizio dell’anno. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Guaranà di Elodie: il testo

Guaranà di Elodie: il video ufficiale

[Intro1]Oh, oh-oh [Strofa 1]Disegnerò nel cielo quello che non vediRaccontami ogni cosa, tranne i tuoi segretiTe lo?spacco?quel telefono, oh-ohL’ho?sempre odiato il tuo lavoro, ohTiro?su le cuffiette in metropolitanaSopravvissuti come gli iguanaCi siamo fatti?male,?la?vita è stranaUno?stallo alla messicanaVengo?verso di te, verso di tePer capire le cose miglioriChe ho perso di te, perso di te [Pre-Ritornello2]Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stellePrendiamoci tutto ora che non ci resta più nienteNon ci resta più niente [Ritornello3]Vieni più vicino, lasciati guardareChe negli occhi tuoiNon ci vedo me, non ci vedo il mareDimmi cosa vuoi da questi attimi eterniVincere un Oscar e un Grammy? Cosa succederà?Lasciamo la città, tequila e guaranà [Post-Ritornello4]Guaranà, guaranà, guaranàTequila e guaranà, guaranà, guaranàGuaranà (Tequila e guaranà)Tequila e guaranàTequila e guaranà [Strofa 2]Sale il fumo dall’asfalto e l’ombra si nascondeHo un tuo messaggio, un bacio sulla fronteGiro sospesa nei quartieriQuant’è bella Milano senza veliVengo verso di te, verso di tePer cercare le cose miglioriChe ho perso di te, perso di te [Pre-Ritornello2]Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stellePrendiamoci tutto ora che non ci resta più nienteNon ci resta più niente [Ritornello3]Vieni più vicino, lasciati guardareChe negli occhi tuoiNon ci vedo me, non ci vedo il mareDimmi cosa vuoi da questi attimi eterniVincere un Oscar e un Grammy? Cosa succederà?Lasciamo la città, tequila e guaranà [Post-Ritornello4]Guaranà, guaranà, guaranàTequila e guaranà, guaranà, guaranàGuaranà (Tequila e guaranà)Tequila e guaranàTequila e guaranà [Ritornello3]Vieni più vicino, lasciati guardareChe negli occhi tuoiNon ci vedo me, non ci vedo il mareDimmi cosa vuoi da questi attimi eterniVincere un oscar e un grammy?Cosa succederà?Lasciamo la città, tequila e guaranà [Outro9]Tequila e guaranàGuaranà, guaranà, guaranàTequila e guaranà, guaranà, guaranàGuaranà, tequila e guaranàGuaranà, guaranà, guaranàTequila e guaranà, guaranà, guaranàGuaranà, tequila e guaranàTequila e guaranà.