Half Moon Lane di Violetta Zironi: testo, traduzione e video ufficiale

Half Moon Lane è il nuovo singolo della cantante italiana Violetta Zironi. La cantautrice indie-folk, terza classificata a X Factor 7, ha descritto così la sua nuova canzone: “Half Moon Lane è una bellissima stradina perduta nella periferia di Londra ed è il luogo in cui tra un viaggio e l’altro mi rimetto in forze. In Half Moon Lane ci sono un albero sempre illuminato come durante le feste e una minuscola stazione con al centro un pianoforte variopinto e sonnacchioso, che nessuno si azzarda a suonare. Nessuno tranne un signore anziano in abiti femminili e parrucca, che ogni giorno esegue una nuova, dolce melodia. Half Moon lane, come la mia Reggio Emilia, è un piccolo luogo fatato in cui è iniziata la mia nuova vita e che terrò sempre nel cuore”. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del brano.

Half Moon Lane di Violetta Zironi: il testo

Somebody’s talking about me cause

I feel my ears burning,

I don’t even know what they say but my head starts turning

What’s at the bottom of the garden, tell me

A heart that’s full of burdens, in this autumn breeze

Take me back to the place Where I

spent those days With a man telling

tales Of a Half Moon Lane

Half Moon Lane

Everything else is just background noise around me

People are talking aloud and I can’t hear myself whisper

What’s gonna meet me a the corner scares me

I’ll step on a crack but I won’t break my back

And I hate to leave

Take me back to the place Where I

spent those days With a man telling

tales Of a Half Moon Lane

Half Moon Lane

Take me back to the place Where I

spent those days With a man telling

tales Of a Half Moon Lane

Half Moon Lane.

Half Moon Lane di Violetta Zironi: la traduzione

Qualcuno sta parlando di me

Perche? sento le mie orecchie bruciare,

Non so nemmeno cosa stiano dicendo, ma la mia testa inizia a girare,

Che cosa c’e? in fondo al giardino, dimmi

Un cuore che sento pesante, in questa brezza d’autunno

Riportami indietro nel posto Dove

ho passato quei giorni Con un uomo che raccontava

storie di Half Moon Lane

Half Moon Lane

Tutto il resto intorno a me e? solo rumore di sottofondo,

La gente parla a voce alta e non riesco a sentirmi sospirare

Quello che incontrero? all’angolo mi spaventa

Inciampero?, ma non cadro?

Ma odio dover partire

Riportami indietro nel posto Dove

ho passato quei giorni Con un uomo che raccontava

storie di Half Moon Lane

Half Moon Lane

Riportami indietro nel posto Dove

ho passato quei giorni Con un uomo che raccontava

storie di Half Moon Lane

Half Moon Lane.

Half Moon Lane di Violetta Zironi: il video ufficiale