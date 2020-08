Hawai di Maluma: testo, traduzione e video ufficiale della canzone

Hawai di Maluma è già disponibile dal 29 luglio scorso. Il nuovo singolo della superstar della musica latina anticipa il nuovo album, “Papi Juancho”. Il brano scritto da Maluma, Keityn Edgar Barrera e Bull Nene, è stato prodotto da Rude Boyz e racconta la classica storia della fine di un amore nell’era di Instagram, che tra “stories” e foto causa spesso fraintendimenti. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone del giovane cantautore colombiano.

Maluma – Foto: Facebook

Hawai di Maluma: il testo

Deja de mentirte

La foto que subiste con el diciendo que era tu cielo

Bebe yo te conozco tan bien se que fue pa darme celos

No te diré quién pero, llorando por mi te vieron, por mi te vieron

Déjame decirte

Se ve que el te trata bien que es todo un caballero

Pero eso no cambiará que yo llegue primero

Se que te va ir bien pero, no te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na

Aparentemente na

Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea

Como te va, pa que yo vea

Puede que no te haga falta na

Aparentemente na

Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea

Como te va de bien pero te haces mal, por que el amor no se compra con na

Miéntele a todos tus seguidores

Dile que los tiempos de ahora son mejores

No creo que donde te llame me ignores

Si después de mi ya no habrán más amores

Tú y yo fuimos uno

Lo hacíamos en ayunas antes del desayuno

Fumábamos la hooka y te pasaba el humo

Y ahora estamos en guerra no gana ninguno

Si me preguntas

Nadie tiene culpa

Aveces los problemas a uno se le juntan

Déjame hablar porfa no me interrumpas

Si te hice algo malo entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel

Pero no eres feliz con el

Puede que no te haga falta na

Aparentemente na

Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea

Como te va, pa que yo vea

Puede que no te haga falta na

Aparentemente na

Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea

Como te va de bien pero te haces mal, por que el amor no se compra con na.

Hawai di Maluma: la traduzione

Smettila di mentirti

La foto che hai caricato con lui dicendo che era il tuo cielo

Tesoro, ti conosco così bene, so che è stato per farmi geloso

Non ti dirò chi ma, piangendo per me ti hanno visto, per me ti hanno visto

Lascia che ti dica

Si vede che ti tratta bene che è un gentiluomo

Ma questo non cambierà il fatto che ci arrivo prima io

So che stai andando bene, ma lui non ti ama come io amo te

Potresti non aver bisogno di niente

Apparentemente na

Hawaii in vacanza, i miei complimenti

Molto bello su Instagram ciò che pubblichi, in modo che io possa vedere

Come stai, in modo che io possa vedere

Potresti non aver bisogno di niente

Apparentemente na

Hawaii in vacanza, i miei complimenti

Molto bello su Instagram ciò che pubblichi, in modo che io possa vedere

Come stai andando bene ma stai sbagliando, perché l’amore non può essere comprato con niente

Mentire a tutti i tuoi seguaci

Digli che i tempi sono migliori adesso

Non credo che dove ti chiamo mi ignori

Se dopo di me non ci saranno più amori

Tu ed io eravamo una cosa sola

L’abbiamo fatto a stomaco vuoto prima di colazione

Abbiamo fumato l’hooka e il fumo ti ha passato

E ora siamo in guerra, nessuno vince

Se mi chiedete

Nessuno è da biasimare

A volte i problemi si incontrano

Lasciami parlare, per favore, non interrompermi

Se ti ho fatto qualcosa di sbagliato, allora scusami

Le persone ti crederanno, tu giochi bene quel ruolo

Ma non sei felice con lui

Potresti non aver bisogno di niente

Apparentemente na

Hawaii in vacanza, i miei complimenti

Molto bello su Instagram ciò che pubblichi, in modo che io possa vedere

Come stai, in modo che io possa vedere

Potresti non aver bisogno di niente

Apparentemente

Hawaii in vacanza, i miei complimenti

Molto bello su Instagram ciò che pubblichi, in modo che io possa vedere

Come stai andando bene ma stai sbagliando, perché l’amore non può essere comprato con niente.

Hawai di Maluma: il video ufficiale