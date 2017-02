Hell.o di Lenny: testo, traduzione e video ufficiale

Hell.o è la nuova canzone di Lenny. Il singolo è estratto dall’album di debutto della giovane artista, Hearts, uscito proprio nel 2016. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del nuovo singolo della 22enne cantante di Praga.

Hell.o di Lenny: il testo

All the demons

Demons in my head

Can you find me?

Can somebody here instead

Instead of me

Disappointed them to see

I walk in to the room, and I’m like, oh, hello

See them demons watching me, like, oh, hello

I’m walking to the room, and I’m like, oh, hello

I laughed them in the faces, ‘cause they never get my soul

Hello

Hello

And of someday

My demons came for you

I take my old friend

I’ve been looking for him to

But I don’t have a clue

Never found one piece of you

I walk in to the room, and I’m like, oh, hello

See them demons watching me like, oh, hello

I’m walking to the room and I’m like, oh, hello

I laughed them in the faces, cause they never get my soul

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

I walk in to the room, and I’m like, oh, hello

I see them demons watching me like, oh, hello

I’m walking to the room and I’m like, oh, hello

I laughed them in the faces, cause they never get my soul

I walk in to the room, and I’m like, oh, hello

I see them demons watching me like, oh, hello

I’m walking to the room and I’m like, oh, hello

I laughed them in the faces, cause they never get my soul

Hello.

Hell.o di Lenny: la traduzione

Tutti i demoni

I demoni nella mia testa

Puoi trovarmi?

Può qualcuno qui, invece

Al posto mio

Deludendoli nel vederli

Cammino nella stanza, e io sono come, oh, ciao

Vedo quei demoni che mi guardano, come, oh, ciao

Sto camminando per la stanza, e io sono come, oh, ciao

Li ho riso in faccia, perché non hanno mai avuto la mia anima

Ciao

Ciao

E un giorno

I miei demoni sono venuti per te

Prendo il mio vecchio amico

Ho cercato lui

Ma io non ho la più pallida idea

Non ho mai trovato un pezzo di te

Cammino nella stanza, e io sono come, oh, ciao

Vedo quei demoni che mi guardano, come, oh, ciao

Sto camminando per la stanza, e io sono come, oh, ciao

Li ho riso in faccia, perché non hanno mai avuto la mia anima

Ciao

Ciao

Ciao

Ciao

Ciao

Cammino nella stanza, e io sono come, oh, ciao

Vedo quei demoni che mi guardano, come, oh, ciao

Sto camminando per la stanza, e io sono come, oh, ciao

Li ho riso in faccia, perché non hanno mai avuto la mia anima

Cammino nella stanza, e io sono come, oh, ciao

Vedo quei demoni che mi guardano, come, oh, ciao

Sto camminando per la stanza, e io sono come, oh, ciao

Li ho riso in faccia, perché non hanno mai avuto la mia anima

Ciao.

Hell.o di Lenny: il video ufficiale