Hey, mamma! dei SunStroke Project: testo, traduzione e video

Hey, mamma! è il brano che il gruppo musicale moldavo dei SunStroke Project ha portato all’Eurovision Song Contest 2017, classificandosi al terzo posto dopo Amar pelos dois di Salvador Sobral e Beautiful mess di Kristian Kostov. Siete curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano? Volete guardare il video musicale? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Hey, mamma! dei SunStroke Project: il testo

Hey, hey you

You will never hide what you think of me

I see your clue

Know, you worry, but it don’t meant to be

Hey, hey you

It’s your girl and maybe should sleep at home

But I’ll steal her alone

And I say

Mamma, mamma, don’t be so down

I’m not that unfounded boy

Mamma, mamma, don’t be so down

All it keeps going round and round

Mamma, mamma, don’t be so mad

If you knew me you’d be surprised

Mamma, mamma, don’t be so mad

She’ll be back home till sunrise

Like the sun in the sea

She will disappear tonight with me

And I will not anymore

Do what other guys did before

Hey, hey you (Hey you)

It’s your girl and maybe should sleep at home

But I’ll steal her alone

And I say

Mamma, mamma, don’t be so down

I’m not that unfounded boy

Mamma, mamma, don’t be so down

All it keeps going round and round

Mamma, mamma, don’t be so mad

If you knew me you’d be surprised

Mamma, mamma, don’t be so mad

She’ll be back home till sunrise

(Mamma, mamma, ma…)

(Mamma, mamma, ma…) Oh, mamma, mamma, ma…

(Mamma, mamma, ma…)

(Mamma, mamma, mamma)

(Mamma, mamma, ma…)

(Mamma, mamma, ma…) Oh, mamma, mamma, ma…

(Mamma, mamma, ma…)

(Mamma, mamma)

And I say

Mamma, mamma, don’t be so down

I’m not that unfounded boy

Mamma, mamma, don’t be so down

All it keeps going round and round

Mamma, mamma, don’t be so mad

If you knew me you’d be surprised

Mamma, mamma, don’t be so mad

She’ll be back home till sunrise

Hey mamma, hey mamma, hey mamma ma…

Hey mamma, hey mamma, hey mamma ma…

Hey mamma, hey mamma, hey mamma ma…

Hey mamma, hey mamma (Hey bababa…)

Hey mamma, hey mamma, hey mamma ma…

Hey mamma, hey mamma, hey mamma ma…

Hey mamma ma…

Hey, mamma! dei SunStroke Project: la traduzione

Non nasconderai mai quello che pensi di me

vedo i tuoi indizi

lo so, tu sei preoccupata, ma non è necessario

hey, hey tu

è la tua ragazza e magari dovresti dormire a casa

ma io me la ruberò da solo

e io dico

mamma mamma non essere così giù di corda

non sono un ragazzo così sconsiderato

mamma mamma non essere così giù di corda

tutto continua a girare in tondo

mamma mamma non ti arrabbiare

se tu mi conoscessi, saresti sorpresa

mamma mamma non ti arrabbiare

tornerà a casa all’alba

come il sole nel mare

lei scomparirà stanotte con me

e io non lo farò più

fai quello che gli altri ragazzi hanno fatto prima

ma io la ruberò da solo

e io dico

mamma mamma non essere così giù di corda

non sono un ragazzo così sconsiderato

mamma mamma non essere così giù di corda

tutto continua a girare in tondo

mamma mamma non ti arrabbiare

se mi conoscessi non saresti sorpresa

mamma mamma non ti arrabboare

lei tornerà a casa all’akba

(mamma, mamma ma)

(mamma, mamma ma) oh mamma, mamma ma

(mamma, mamma ma)

(mamma, mamma mamma)

(mamma, mamma ma) oh mamma, mamma ma

(mamma, mamma ma)

(mamma, mamma)

e io dico

mamma mamma non essere così giù di corda

non sono un ragazzo così sconsiderato

mamma mamma non essere così giù di corda

tutto continua a girare in tondo

mamma mamma non ti arrabbiare

se mi conoscessi non saresti sorpresa

mamma mamma non ti arrabboare

lei tornerà a casa all’alba.

