Holy Water di Galantis: testo, traduzione e video

Holy Water di Galantis è prodotto da Bloodshy, Style Of Eye, Galantis, Svidden & Henrik Jonback. Il nuovo singolo del duo svedese di produttori discografici e disc jockey formato da Christian Karlsson e Linus Eklöw sta facendo impazzire i fan. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Holy Water di Galantis: il testo

[Verse 1]

I can’t get down

Down from this high

High as a waterfall

If hearts could fly

Want you to?breathe

Breathe?next to me

Caught?in this lullaby

Sing it to me

[Chorus1]

I?wanna drown in your holy water

You know a sin never felt so good

I wanna drown in your holy water

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

I wanna drown in your holy water

You know a sin never felt so—

[Verse 2]

I’m all shuck up

Shuck up on you

We burn like fireflies

Burn baby blue

‘Cause I’m so deep

Deep into you

You are my church tonight

My holy view

[Chorus1]

I wanna drown in your holy water

You know a sin never felt so good

I wanna drown in your holy water

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

I wanna drown in your holy water

You know a sin never felt so good

I wanna drown in your holy water

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

I wanna drown in your holy water

You know a sin never felt so—

[Outro3]

You know a sin never felt so good.

Holy Water di Galantis: la traduzione

Non riesco a scendere

Giù da questa altezza

Alto come una cascata

Se i cuori potessero volare

Voglio che tu respiri

Respira vicino a me

Catturato in questa ninna nanna

Cantalo per me

Voglio annegare nella tua acqua santa

Sai che un peccato non è mai stato così bello

Voglio annegare nella tua acqua santa

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

Voglio annegare nella tua acqua santa

Sai che un peccato non è mai stato così …

Sono tutto zitto

Zitto su di te

Bruciamo come lucciole

Brucia baby

Perché sono così profondo

In profondità in te

Sei la mia chiesa stasera

La mia santa visione

Voglio annegare nella tua acqua santa

Sai che un peccato non è mai stato così bello

Voglio annegare nella tua acqua santa

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

Voglio annegare nella tua acqua santa

Sai che un peccato non è mai stato così bello

Voglio annegare nella tua acqua santa

A-Amen (A-Amen, A-Amen)

Voglio annegare nella tua acqua santa

Sai che un peccato non è mai stato così…

Sai che un peccato non è mai stato così bello.

Holy Water di Galantis: il video

