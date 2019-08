I Fell in Love With the Devil di Avril Lavigne: testo, traduzione e video

I Fell in Love With the Devil di Avril Lavigne è stato inizialmente pubblicato il 28 giugno 2018, essenziale in una versione più breve, per il suo sesto album in studio di Avril Lavigne, Heads Above Water, come terza traccia. In questo brano, Avril parla di una relazione tossica vissuta dalla cantante durante la sua battaglia contro la malattia di Lyme.

I Fell in Love With the Devil di Avril Lavigne: il testo

[Verse 1]

Shotguns and roses make a deadly potion

Heartbreak explosions in reckless motion

Teddy bears and “I’m sorry” letters

Don’t seem to make things better

Don’t bury me alive

Sweet talkin’ alibi

[Pre-Chorus1]

But I-I-I-I-I can’t stop the rush

And I-I-I-I-I can’t give you up

No, I-I-I-I-I know you’re no good for me

You’re no good for me

[Chorus2]

I fell in love with the Devil

And now I’m in trouble

I fell in love with the Devil

I’m underneath his spell (Oh-oh-oh-oh)

Someone send me an angel

To lend me a halo

I fell in love with the Devil

Please, save me from this hell (Oh-oh-oh-oh)

[Verse 2]

Got me playin’ with fire (Playin’ with fire)

Baby, hand me the lighter (Hand me the lighter)

Tastes just like danger (Tastes just like danger)

Chaotic anger

[Pre-Chorus1]

But I-I-I-I-I can’t stop the rush

And I-I-I-I-I can’t give you up

No, I-I-I-I-I know you’re no good for me

You’re no good for me

[Chorus2]

I fell in love with the Devil

And now I’m in trouble

I fell in love with the Devil

I’m underneath his spell (Oh-oh-oh-oh)

Someone send me an angel

To lend me a halo

I fell in love with the Devil

Please, save me from this hell (Oh-oh-oh-oh)

[Bridge5]

Angels and Devils always fight over me (Fight over me)

Take me to heaven, wake me up from this dream

Even in sunlight, clouds shadow over me (Shadow on me)

It’s now or never, wake me up from this dream

[Chorus2]

I fell in love with the Devil

And now I’m in trouble

I fell in love with the Devil

I’m underneath his spell

Someone send me an angel

To lend me a halo

I fell in love with the Devil

Please, save me from this hell (This hell)

[Outro7]

Dig deep, six feet (Ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh)

Dig deep, it’s killin’ me (Ahh, ahh, ahh, ahh)

(I fell in love with the Devil)

Dig deep, six feet (Ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh)

(And now I’m in trouble)

(I fell in love with the Devil)

Dig deep (Ahh, ahh, ahh, ahh)

It’s killin’ me.

I Fell in Love With the Devil di Avril Lavigne: la traduzione

Fucili a pompa e rose fanno una pozione mortale

Esplosioni di crepacuori in movimenti spericolati

Orsetti e lettere “Mi dispiace”

Non sembrano migliorare le cose

Non seppellirmi vivo

Dolce parlare di alibi

Ma io-io-io-io-io non posso fermare la corsa

E I-I-I-I-I non posso rinunciarvi

No, io-io-Io-Io-Io so che non mi va bene

Non sei buono per me

Mi sono innamorata del diavolo

E ora sono nei guai

Mi sono innamorata del diavolo

Sono sotto il suo incantesimo (Oh-oh-oh-oh)

Qualcuno mi mandi un angelo

Per prestarmi un’aureola

Mi sono innamorata del diavolo

Per favore, salvami da questo inferno (Oh-oh-oh-oh)

Mi ha fatto giocare con il fuoco (giocando con il fuoco)

Baby, passami l’accendino (Passami l’accendino)

Ha un sapore proprio come il pericolo (ha un sapore proprio come il pericolo)

Rabbia caotica

Ma io-io-io-io-io non posso fermare la corsa

E I-I-I-I-I non posso rinunciarvi

No, io-io-Io-Io-Io so che non mi va bene

Non sei buono per me

Mi sono innamorata del diavolo

E ora sono nei guai

Mi sono innamorata del diavolo

Sono sotto il suo incantesimo (Oh-oh-oh-oh)

Qualcuno mi mandi un angelo

Per prestarmi un’aureola

Mi sono innamorata del diavolo

Per favore, salvami da questo inferno (Oh-oh-oh-oh)

Angeli e diavoli combattono sempre su di me (combatti su di me)

Portami in paradiso, svegliami da questo sogno

Anche alla luce del sole, le nuvole mi ombreggiano (Shadow on me)

È ora o mai più, svegliami da questo sogno

Mi sono innamorata del diavolo

E ora sono nei guai

Mi sono innamorata del diavolo

Sono sotto il suo incantesimo (Oh-oh-oh-oh)

Qualcuno mi mandi un angelo

Per prestarmi un’aureola

Mi sono innamorata del diavolo

Per favore, salvami da questo inferno (Oh-oh-oh-oh)

Scava in profondità, sei piedi (Ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh)

Scava in profondità, mi sta uccidendo (Ahh, ahh, ahh, ahh)

(Mi sono innamorata del diavolo)

Scava in profondità, sei piedi (Ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh, ahh)

(E ora sono nei guai)

(Mi sono innamorata del diavolo)

Scava in profondità (Ahh, ahh, ahh, ahh)

Mi sta uccidendo.

I Fell in Love With the Devil di Avril Lavigne: il video

Redazione-iGossip