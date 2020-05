I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: testo, traduzione e video ufficiale

I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato fa parte del terzo disco di inediti del cantautore inglese, in uscita prossimamente. Il brano è prodotto da Savan Kotecha, Peter Svensson & ILYA. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: il testo

I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: la traduzione

[Verse 1: Sam Smith]It’s a cold night in my bed in the heat of the summerI’ve been waitin’?patiently?for a beautiful?loverHe’s not a cheater, a believerHe’s?a warm, warm-blooded achieverIt’s a lonely night in my bed?in?the?heat of the?summer, oh [Pre-Chorus: Sam Smith]It’s so?hard when you’re with someoneYour heart breaks and it ain’t no funBut I gotta take that risk tonight [Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m readyFor someone to love me (For someone to love me)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)For someone to love me, for someone to love meOoh, yeah [Verse 2: Demi Lovato]It’s a hot night in my head in the chill of the winterNo, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinnerNo, not a cheater, a redeemerHe’s a cold, cold-blooded defeaterIt’s a hot night in my head in the chill of the winter, no [Pre-Chorus: Both & Demi Lovato]It’s so hard when you’re with someoneYour heart breaks and it ain’t no fun (Breaks)But I gotta take that risk tonight [Chorus: Demi Lovato & Sam Smith]I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m readyFor someone to love me (For someone to love me)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)For someone to love me, for someone to love me, yeah [Bridge: Sam Smith & Demi Lovato]Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohIt’s a cold night in my bed in the heat of the summer (Summer, summer)No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner (Sinner, sinner, sinner) [Chorus: Sam Smith & Demi Lovato, Both]I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)For someone to love me (For someone to love me)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)For someone to love me, for someone to love me.

È una notte fredda nel mio letto nel caldo dell’estate

Ho aspettato pazientemente un bellissimo amante

Non è un imbroglione, è uno che crede

È un uomo caldo, con il sangue caldo

È una notte solitaria nel mio letto nel caldo dell’estate, oh

È così difficile quando sei con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente

Ma devo correre quel rischio stanotte

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

Per qualcuno che mi ami (Per qualcuno che mi ami)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami

Ooh si

E’ una notte calda nella mia testa nel freddo dell’inverno

No, ho cercato duramente un amante travestito da peccatore

No, non un imbroglione, un redentore

È un sconfitto freddo a sangue freddo

È una notte calda nella mia testa nel freddo dell’inverno, no

È così difficile quando sei con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente (si spezza)

Ma devo correre quel rischio stanotte

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

Per qualcuno che mi ami (Per qualcuno che mi ami)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami, sì

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

È una notte fredda nel mio letto nel caldo dell’estate (estate, estate)

No, ho cercato duramente un amante travestito da peccatore (peccatore, peccatore, peccatore)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami (Per qualcuno che mi ami)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per qualcuno che mi ami, per qualcuno che mi ami.

I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato: il video ufficiale