Instinto Natural di Maluma featuring Sech: testo, traduzione e video

Instinto Natural di Maluma featuring Sech è estratto dal suo album 11:11. La canzone parla di tentazioni con altre donne. Dà la colpa al suo istinto naturale e si giustifica per eventuali futuri errori di tradimento. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Instinto Natural di Maluma featuring Sech: il testo

[Intro: Sech]

Yeh-yeh, yeh-yeh

Ah-ah-ah

[Coro 1: Maluma & Sech]

Me da miedo perderte

Aunque la cague quiero verte

Ojalá que tengas suerte (Tengas suerte)

Ojalá fuera más fuerte, yeh

Me da miedo perderte

Aunque la cague quiero verte

Ojalá que tengas suerte

Ojalá fuera más fuerte, yeh

[Verso 1: Maluma & Sech]

Tal vez, algún día yo te fallaré

Y no es porque te deje de amar (Deje de amar)

Es mi instinto natural

De una vez hoy yo te lo quiero confesar

Pero no lo tomes personal

Es mi instinto natural

[Pre-Coro: Sech]

Yo no soy de los que rompe un corazón (Corazón)

Desde ya tú tienes la razón

Te lo juro que no es mi intención

Y te aviso con anticipación

[Coro 2: Maluma & Sech]

Que si caigo en otras bocas

No meto el corazón en esas cosas

Juro, si peleamos no es por otra (Por otra)

Es mi instinto, no hay de otra (No hay de otra)

Y si caigo en otras bocas

No meto el corazón en esas cosas

Juro, si peleamos no es por otra (No-no)

Es mi instinto no hay de otra (No-no-no)

[Verso 2: Maluma & Sech]

Es mejor que duela ya, que te lo advierta

A que llegue un mensaje de sorpresa

Que diga que Juan anda de fiesta

Y está buscando lo que ya tiene en su mesa

(¡Este es Sech!)

Despierto como dos a cero

Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo

Como perder el sol con un aguacero

Mejor ni espero, tengo que ser sincero

[Coro 1: Maluma & Sech]

Me da miedo perderte

Aunque la cague quiero verte

Ojalá que tengas suerte

Ojalá fuera más fuerte

Me da miedo perderte

Aunque la cague quiero verte

Ojalá que tengas suerte

Ojalá fuera más fuerte (Eh-eh)

[Pre-Coro: Maluma]

No soy de los que rompe un corazón

Desde ya tú tienes la razón

Te lo juro que no es mi intención

Te aviso con anticipación

[Coro 2: Maluma & Sech]

Que si caigo en otras bocas

No meto el corazón en esas cosas

Juro, si peleamos no es por otra (No-no-no)

Es mi instinto, no hay de otra (No-no-no)

Y si caigo en otras bocas

No meto el corazón en esas cosas

Juro, si peleamos no es por otra

Es mi instinto, no hay de otra

[Outro: Sech & Maluma]

Esté es Sech, yeh

Maluma, babe

Bebebé, bebebé, bebé-bebé.

Instinto Natural di Maluma featuring Sech: la traduzione

Yeh-yeh, yeh-yeh, ah-ah-ah

dice uh

Ho paura di perderti

Anche se ho fatto un casino, voglio vederti

Ti auguro buona fortuna (buona fortuna)

Vorrei essere più forte yeh-eh

Ho paura di perderti

Anche se ho fatto un casino, voglio vederti

Spero che tu abbia buona fortuna (buona fortuna)

Vorrei essere più forte yeh-eh

Forse un giorno sbaglierò

E non è perché ho smesso di amarti (smesso di amarti)

È il mio istinto naturale

Una volta per tutte, oggi voglio confessarti

Ma non prenderlo sul personale

È il mio istinto di base

Non sono io a spezzare un cuore (cuore)

Certo che hai ragione

Ti giuro che non è mia intenzione

E ti avverto in anticipo

Che se cado su altre labbra

Non capisco il mio cuore in queste cose

Lo giuro, se litighiamo, non è per un’altra ragazza

È il mio istinto, non c’è altro modo

E se cado su altre labbra

Non capisco il mio cuore in queste cose

Lo giuro, se litighiamo, non è per un’altra ragazza

È il mio istinto, non c’è altro modo

È meglio ferire ora, ti avverto

Che ricevi un messaggio di sorpresa

che dice “John sta facendo casino”

E sta cercando ciò che ha già sul suo tavolo

È un Sech!

Mi sveglio come a 2 a 0

Come un volo, quando l’aereo sta già salendo in cielo

Come perdere il sole sotto la pioggia

Meglio non aspettare nemmeno, devo essere sincero

Ho paura di perderti

Anche se ho fatto un casino, voglio vederti

Ti auguro buona fortuna (buona fortuna)

Vorrei essere più forte yeh-eh

Ho paura di perderti

Anche se ho fatto un casino, voglio vederti

Spero che tu abbia buona fortuna (buona fortuna)

Vorrei essere più forte yeh-eh

Non sono io a spezzare un cuore (cuore)

Certo che hai ragione

Ti giuro che non è mia intenzione

E ti avverto in anticipo

Che se cado su altre labbra

Non capisco il mio cuore in queste cose

Lo giuro, se combattiamo, non è per un’altra ragazza

È il mio istinto, non c’è altro modo

E se cado su altre labbra

Non capisco il mio cuore in queste cose

Lo giuro, se combattiamo, non è per un’altra ragazza

È il mio istinto, non c’è altro modo

Questo è Sech, yeh,

Maluma baby

baby, baby, baby, baby.

Instinto Natural di Maluma featuring Sech: il video

Redazione-iGossip