Jamiroquai: Automaton è il nuovo singolo del gruppo musicale acid jazz britannico formatosi a Londra nel 1992. Il brano anticipa l’uscita del nuovo e omonimo album della band britannica. Ecco il testo, la traduzione e il video di Automaton.

Jamiroquai, Automaton: il testo

[Verse 1]

In my love

Every heart is beating

I’m all love

Can’t you feel me feeling?

Take my hand

Cold like a junkie

I’m an ice cold man

(I’m an ice cold man)

Why am I crying for you?

[Chorus1]

All this love I felt for you

Has gone away to another place

(It’s a digital life)

I put my faith in a digital world

When they’ve given me

Eyes without a face

I’d steal the moon on silver nights

Remind myself I am someone

My soul is numb and for tonight

I’m automaton

[Verse Two]

I’m so tough

Can’t you see me running?

See, I can touch

Can you feel me coming?

I see the world

In claws of freedom

These metal eyes, they can’t disguise

The fact that I

Need something to believe in

But then I drug him for you

[Chorus 2]

I said goodbye to the world I knew

And took off into inner space

(It’s a digital life)

Weren’t you the ones who promised me

A very different place?

I’ve powered up, get my program set

And turn my head toward the sun

Inside I know, I’m not a void

I’m automaton

[Bridge2]

Automaton

Automaton

Automaton

Automaton

Hey, you got me down underground

Gettin’ holed up in my cyber lounge

As if I had time to break that down

(Automaton)

Whatever you can do I can override it

Got a million ways to synthesize it

Digital android, I can fight it

Fight it out

Automaton (It’s a digital life)

Automaton (Digital life)

Automaton (A digital life)

Automaton [Chorus 3] Feel like a man who said to us

That this is not where I belong

They rule my life from a metal box

That’s windowless

And I wonder where it all goes wrong

Maybe this dream will stay alive

But can the madness be undone?

Am I the new intelligence?

[Outro3]

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

It’s a digital life

It’s a digital life

You know I need something I can hold onto, hold onto

(You were all I knew)

(I’m automaton)

I need something

I can hold onto, hold onto

(This was all I knew).

Jamiroquai, Automaton: la traduzione

Nel mio amore

Ogni parte del cuore batte

Sono tutto l’amore

Non mi senti mentre lo provo?

Prendimi la mano

Freddo come un drogato

Sono un uomo freddo come il ghiaccio

(Sono un uomo freddo come il ghiaccio)

Perché sto piangendo per te?

Tutto questo amore che provavo per te

È andato via in un altro posto

(E’ una vita digitale)

Ho trasmesso la mia fede in un mondo digitale

Quando mi hanno dato

Occhi senza una faccia

Mi piacerebbe rubare la luna nelle notti d’argento

Ricordare a me stesso che io sono una persona

La mia anima è insensibile e per stasera

Sono un automa

Sono così duro

Non riesci a vedermi correre?

Vedi, posso toccare

Riesci a sentirmi arrivare?

Vedo il mondo

In artigli di libertà

Questi occhi di metallo non possono nascondere

Il fatto che

Hai bisogno di qualcosa in cui credere

Ma poi lo drogo per te

Ho detto addio al mondo che conoscevo

E messo nello spazio interno

(E’ una vita digitale)

Non eri quello che mi avevi promesso

Un posto molto diverso?

Ho acceso, dato il via al mio programma impostato

E girato la testa verso il sole

Dentro lo so, io non sono un vuoto

Sono un automa

Automa

Automa

Automa

Automa

Ehi, mi hai giù sottoterra

Mi hai portato rintanato nel mio salone cyber

Mentre io avevo avuto il tempo di infrangerlo

(Automa)

Qualunque cosa si può fare posso ignorarla

Ho avuto un milione di modi per sintetizzarlo

Un androide digitale, posso combatterlo

Risolverlo con la forza

Automa (E’ una vita digitale)

Automa (vita digitale)

Automa (Una vita digitale)

Automa

Sento come un uomo che ci ha detto:

Che questo non è il mio posto

Controllano la mia vita da una scatola di metallo

Questo è senza finestre

E mi chiedo dove tutto sia andato storto

Forse questo sogno rimarrà vivo

Ma può la follia essere annullata?

Sono la nuova intelligenza?

Sono automa

Sono automa

Sono automa

Sono automa

Sono automa

Sono automa

Sono automa

E’ una vita digitale

E’ una vita digitale

Sai ho bisogno di qualcosa che posso tenere stretto, tenere stretto

(Eri tutto quello che conoscevo)

(Sono un automa)

ho bisogno di qualcosa

da tenere stretto, tenere stretto

(Questo era tutto quello che sapevo).

Jamiroquai, Automaton: il video