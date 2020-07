Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode: testo, traduzione e video

Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode è il tormentone musicale dell’estate 2020 a livello mondiale, anche se il brano è stato pubblicato nel 2019. Il brano gospel e afro house sta conquistando le vette di tutte le classifiche musicali. Il pezzo, cantato in lingua Venda, una lingua del Sud Africa, si è trasformato in una dance challenge che sta coinvolgendo persone di ogni parte del mondo. La canzone è inserita nel disco omonimo, Jerusalema, pubblicato il 24 gennaio 2020 ed è di fatto un’ode alla città di Gerusalemme.

Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode: il testo

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami.

Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode: la traduzione

Gerusalemme è casa mia

Proteggimi

Cammina con me

Non lasciarmi qui

Proteggimi

Cammina insieme a me

Non lasciarmi qui

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Cammina con me

Proteggimi (X3)

Non mi lasciare qui

Proteggimi (X3)

Non mi lasciare qui

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Cammina con me

Gerusalemme è casa mia

Proteggimi

Cammina con me

Non lasciarmi qui

Proteggimi

Cammina insieme a me

Non lasciarmi qui

Gerusalemme è casa mia

Proteggimi

Cammina con me

Non lasciarmi qui

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Proteggimi

Cammina con me

Proteggimi (X3)

Non mi lasciare qui

Proteggimi (X3)

Non mi lasciare qui

Gerusalemme è casa mia

Proteggimi

Cammina con me

Non lasciarmi qui

Proteggimi

Cammina insieme a me

Non lasciarmi qui.

Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode: il video