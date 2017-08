Kaos di Maruego: testo e video ufficiale

Kaos di Maruego è il nuovo singolo estratto dal primo album dell’artista intitolato Tra Zenith e Nadir. Il singolo è stato prodotto da Mike Lennon e i Busojamz. Il video è stato ideato da Maruego e diretto da Andrea Piu. Il rapper ha espresso tutta la sua gioia sulla sua pagina Facebook: “Per la prima volta mi sono voluto cimentare nella produzione di un video e il risultato è questo. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno contribuito a rendere ciò possibile. Il video di Kaos è fuori. Buona visione e buone vacanze”. Siete curiosi di leggere il testo e guardare il video del brano? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Kaos di Maruego: il testo

Alle-alle-alleluia

Prego solo dio denaro

Mamma mi diceva studia

Prendi un diploma in mano

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos)

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos)

Rata-ta-ta-Ratatouille

Fresco Sour Maracuja

Come infatti è stato chiaro

Spacca saggia la mia furia

Alle-alle-alleluia

Ne parlavo col mio khoya

Tanto in fondo quanti siamo

Non avere una cultura

Corri corri corri corri

Di fretta fretta perdi il treno

Scusa meglio se mi molli

Corri corri corri corri

Alle-alle-alleluia

Prego solo dio denaro

Mamma mi diceva studia

Prendi un diploma in mano

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos)

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos)

Col tempo impari a non giocar col tempo

Guardo la cenere sul mio divano

Sbatti sbatti sempre in sbattimento

Forse è per questo che non vedo chiaro

E mia mamma mi volevo dottore faccio il ginecologo

In sesso e amore chimico lo sciolgo nel microfono

Corri corri corri corri

Di fretta fretta perdi il treno

Scusa meglio se mi molli

Corri corri corri corri

Alle-alle-alleluia

Prego solo dio denaro

Mamma mi diceva studia

Prendi un diploma in mano

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos)

Ora vivo nel kaos (vivo nel kaos).

Kaos di Maruego: il video ufficiale