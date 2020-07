Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso: testo, significato e video

Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso è uno dei tormentoni dell’estate 2020. Il brano è disponibile dal 12 giugno scorso negli store digitali e sulle piattaforme streaming oltre che in rotazione radiofonica. Dopo il successo di Mambo Salentino, il tormentone dell’estate scorsa, certificato triplo Disco di Platino, la band salentina è tornata a collaborare con la star di Amici di Maria De Filippi. Ecco testo, significato e video ufficiale della canzone.

Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso: il testo

Voglio l’aria di mare

Sole sulla faccia

Tornerò a cantare sotto al suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva

Karaoke Guantanamera

Giuro con te sono stato sincero

Stavolta facciamo sul serio

Qui invece me sentu

Come lu sule, lu mare, lu ientu

Ridi che poi mi innamoro davvero

Tu sei tutto ciò che volevo

Stanotte facciamo tardissimo

La luna lassù

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

E non vale

Se mi stringi così e non mi lasci andare

Tu ricorda

Se grido il cielo mi ascolta

Del resto cosa ci importa

Non chiedermi un’altra volta se…

Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva

Ho voglia di

Ho voglia di

Ho voglia di

Karaoke Guantanamera.

Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso: il significato

I Boomdabash hanno spiegato il significato della canzone e si si sono soffermati sul profondo legame di amicizia che li unisce ad Alessandra Amoroso: “Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale. Ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. E’ stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere”.

E poi ancora: “Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Seppur ancora con le dovute precauzioni, abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che per mesi abbiamo perso, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care. E’ fondamentale ritrovare la gioia di vivere e cantare. In questo, la musica è in grado di aiutarci, facendoci sentire meno soli. Karaoke nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi ha, un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci”.

Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso: il video