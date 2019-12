Karate di Gemitaiz & Madmoon feat. Mahmood: testo e video

Karate di Gemitaiz & Madmoon feat. Mahmood fa parte dell’album Scatola nera, pubblicato nel 2019 per Tanta Roba Label e Universal Music Italia. La produzione del singolo è curata da Ombra, Polezsky e Kang Brulèe. Ecco testo e video del brano.

Karate di Gemitaiz & Madmoon feat. Mahmood: il testo

Karate di Gemitaiz & Madmoon feat. Mahmood: il video

[Strofa: Gemitaiz] Metti quel vestitoChe sai che è del mio colore preferitoPoi la scarpa col taccoQuella con?la?suola rossa, sì,?che costa un saccoDopo mandami un?bacioCi sto sotto daiYe, ho il chiodo fissoSei la protagonista del nuovo disco (baby)No, no, non sono riccoFammelo vedere come si sco…Amo quando ti metti davantiSei bella come un collier di diamantiNo, non sento più i commenti degli altriSiamo meglio di Offset e Cardi[Ritornello: Mahmood] Resto a casa solo perGiocare con la Nintendo ma seChiami per uscireVengo da teUn minuto mi cambio ma seBevi e non parli con meSalgo sul taxi senza di teBaby lo conosci il mio limiteTi chiamo domani ma daiQuanto mi fai incazzare lo saiFumo solo marijuana all nightQuesto dramma corre sopra le NikePiù ci ripenso e mi sembra cheQuesto non è amore ma karate [Strofa: MadMan] Mi manchi forte ogni momentoSì, baby, lo ammettoTipo che mi sveglio e ti cerco, non ci sei nel lettoMi manchi che divento matto, che il tempo si fermaEd ogni minuto sembra un anno, sì, tipo InterstellarMi manca che te ne vai in giro in casa sulle punteTu che con quelle gambe lunghe puoi arrivare ovunqueMi manchi perché sono super tutte le tue curveSai che la mia schiena è la tua tela, affilaci le unghieYe yeStai con me stanotte, mentre tutto il mondo dorme urliamo forteSì, così tutte le volte, sì, ci shakeriamo come un cocktailCome gli animali nelle grotteForse è vero che ora ci sto sottoForse è vero, non ne ho mai abbastanzaSiamo gas e fuoco, sì, facciamo il bottoDiamo fuoco al mondo dalla nostra stanza [Ritornello: Mahmood] Resto a casa solo perGiocare con la Nintendo ma seChiami per uscireVengo da teUn minuto mi cambio ma seBevi e non parli con meSalgo sul taxi senza di teBaby lo conosci il mio limiteTi chiamo domani ma daiQuanto mi fai incazzare lo saiFumo solo marijuana all nightQuesto dramma corre sopra le NikePiù ci ripenso e mi sembra cheQuesto non è amore ma karate.