Kissing Strangers dei DNCE feat. Nicki Minaj è uno dei singoli più ascoltati e scaricati dell’estate 2017. I DNCE, che sono formati da Joe Jonas (ex membro dei Jonas Brothers), Jack Lawless (ex batterista degli Ocean Grove), JinJoo Lee (già collaboratrice di Cee Lo Green e Charli XCX) e Cole Whittle (ex componente dei Semi Precious Weapons) hanno collaborato con la famosa rapper trinidadiana naturalizzata statunitense per una canzone che è diventata subito una hit di successo in tutto il mondo. Ecco il testo, la traduzione e il video di Kissing Strangers.

Kissing Strangers dei DNCE feat. Nicki Minaj: il testo

Wanna taste you

Language, use lips

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers

[Verse 2: Joe Jonas]

Aye, all misinformation open to interpretation

Just keep searching

Me, hyperventilating, blocking up my circulation

No way this

[Pre-Chorus: Joe Jonas]

Ooh, can’t quit, take six

Wanna taste you

Language, use lips

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

[Verse 3: Nicki Minaj]

I got a boy that I kinda like

This is a kiss-kiss, tongue him down kind of night

He got that uhm-uhm, heard he got that China white

He got that bomb, I think I’mma call him dynamite

I gotta lotta sons, I can show you all the sonograms

Me? I’m Jem, and these bitches is the holograms

Me? I win and these bitches just lose

They ships sink, but my ship is just cruise

Anyway, I’m back, but my baby got, gimme piggy back

Drip drip, with a kitty cat, put it in his lap

Sip sip, on the tip tip, lick on his lip

I think he tryna hit young Nic’ like a quick pick

[Bridge: Joe Jonas & Nicki Minaj, Both]

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas & Nicki Minaj, Both]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh).

Kissing Strangers dei DNCE feat. Nicki Minaj: la traduzione

Voglio assaggiarti

Lingua, usa le labbra

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno di cui mi fido

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Apri il cuore, apri la mente

Non si sa mai chi troverai

Apri il cuore, chiudi gli occhi

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Sì, tutta una disinformazione suscettibile di interpretazione

Basta continuare a cercare

Io, in iperventilazione, con la mia circolazione bloccata

In nessun modo

Ooh, non puoi chiudere, prendine sei

Voglio gustarti

Lingua, usa le labbra

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno di cui mi fido

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Apri il cuore, apri la mente

Non si sa mai chi troverai

Apri il cuore, chiudi gli occhi

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Ho trovato un ragazzo che mi piace un pò

Questo è un bacio-bacio, la lingua giù specie di notte

Ha ottenuto quel uhm uhm-, ho sentito che ha avuto quella Cina bianca

Ha ottenuto la bomba, credo che lo chiamerò dinamite

Devo avere tanti figli, posso mostrarvi tutte le ecografie

Io? Sono Jem, e queste ragazze sono le Holograms

Io? Vinco e queste femmine possono solo perdere

Le loro navi affondano, ma la mia nave da crociera è solitaria

Comunque, io sono tornata, ma il mio bambino l’ho avuto, ridammelo indietro

goccia a goccia, con un kitty cat, mettilo nel suo grembo

Sorseggia, soserseggia, sulla punta, punta, leccare il labbro

Credo che stia cercando di colpire il giovane Nic’

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno di cui mi fido

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh)

Apri il cuore, apri la mente

Non si sa mai chi troverai

Apri il cuore, chiudi gli occhi

baciando sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Fino a quando troverò qualcuno che amo

Na na na na na na na na

baciando sconosciuti (oooh).

