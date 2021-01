La canzone nostra di MACE, BLANCO e Salmo: testo e video

La canzone nostra di MACE, BLANCO e Salmo è il secondo estratto dall’album OBE. L’uscita della canzone era stata anticipata da un post su Instagram di Salmo, pubblicato il 27 dicembre scorso. Il brano è già disponibile dall’8 gennaio scorso. Il pezzo analizza l’assenza dell’amata, tra momenti di sconforto e di frustrazione in un bilico tra morire e impazzire al ricordo dell’altra. Ecco testo e video ufficiale del brano.

La canzone nostra di MACE, BLANCO e Salmo: il testo

La canzone nostra di MACE, BLANCO e Salmo: il video

[Ritornello: BLANCO]Sono sotto la pioggiaCome la prima voltaA cantarti “Nel blu dipinto di blu”Era la canzone nostra [Strofa 1: BLANCO]E sono in bilico fra impazzire e morirePerché lo sai che finiròCon un vento fortissimo, tra scappare o restareIo cederò, io cederòSotto il freddo dall’alba al tramontoE poi finisco a contare, a contare, a contare per te [Pre-Ritornello 1: BLANCO]Il tuo palazzo sembra una città tra le urlaNon sento più la tua aggressività che mi culla [Ritornello: BLANCO]Sono sotto la pioggiaCome la prima voltaA cantarti “Nel blu dipinto di blu”Era la canzone nostraSono sotto la pioggiaCom? la prima voltaA cantarti “Nel blu dipinto di blu”Era la canzone nostra [Strofa 2: Salmo]Ehi, da quando non ti sento (Oh)Dormo fuori con il fr?ddo (Oh)L’amore è come un atto violentoSe vivo è perché brucia dentro, ehiSto contando mille passiSperando che la pioggia non passi mai (Ehi)Ma ho un solo cuore per gli attacchiE tu ci cammini sopra con i tacchiE, sai, il dolore uccide, sono incline a soffrireQuando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottileVedi che il filo si spezzaDiventa una gara ma in stato di ebrezza (Yo)Meglio restare coi piedi per terraNon siamo all’altezza, ehi (Uoh) [Pre-Ritornello 2: Salmo]Sono in bilico, dovrei lasciarmi andare giùDovrei provare il brivido, passa e non ci sono più per te [Ritornello: BLANCO]Sono sotto la pioggiaCome la prima voltaA cantarti “Nel blu dipinto di blu”Era la canzone nostraSono sotto la pioggiaCome la prima voltaA cantarti “Nel blu dipinto di blu”Era la canzone nostra.