La hit dell’estate 2019 di Shade: testo e video ufficiale

La hit dell’estate 2019 di Shade è disponibile nei negozi fisici e nei digital store dal 18 giugno scorso. La canzone, dal sound afro-latino, è nata da una collaborazione con Gabry Ponte ed è stata prodotta da JARO. Il brano è stato scelto come colonna sonora del nuovo spot di Fonzies. “Il titolo non è autocelebrativo – ha dichiarato Shade -, ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

La hit dell’estate 2019 di Shade: il testo

Ricordo quella con cui sono uscito

Mi aveva detto non sei il mio tipo

Dopo ho provato anche a farmi l’amica

Ma sono finito per fare l’amico

Questa estate invece no, mi sa che mi imbucherò

Alla festa su quello yacht

E quanto ti troverò spero che non mi becchino

Almeno così ti dirò che.

Non ti conosco e già sento che ti amo

Saluta tutti che adesso ce ne andiamo

Lei quest’estate la passa insieme a me

La stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

Ma vabbè.

Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare

E tu che quando balli si gira il locale

Perché sei diventata la hit dell’estate

In piedi fino all’alba a vederti ballare

Una musica che fa.

Con quel vestitino sei davvero super

Se posti una foto ti esplode il computer

A bordo la abbordo, le faccio battute

Tipo dai andiamo, aspe’, chiamo un Uber

Molla tutti e se ne va, poi si gira e viene qua

Dice vuoi provarci, ma va

Poi quando la porto al bar vedo che lei ride già

E penso che mi dirà che.

Non ti conosco e già sento che ti amo

Saluta tutti che adesso ce ne andiamo

Lei quest’estate la passa insieme a me

La stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

Ma vabbè.

Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare

E tu che quando balli si gira il locale

Perché sei diventata la hit dell’estate

In piedi fino all’alba a vederti ballare

Una musica che fa

Una musica che fa.

Lei dice, voglio stare insieme

Io le dico, ma mi hai visto bene

Lei scoppia ridere tipo sto male

E mi chiede se sono normale

Scusami dai, sarò breve

Una come te in giro non si vede

Ho preso una cotta pure con la crema solare.

Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare

E tu che quando balli si gira il locale

Perché sei diventata la hit dell’estate

In piedi fino all’alba a vederti ballare

Una musica che fa

Una musica che fa.

La hit dell’estate 2019 di Shade: il video ufficiale

