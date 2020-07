La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: testo e video ufficiale

La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini è uno dei tormentoni dell’estate 2020. Il nuovo singolo è già disponibile dal 29 giugno scorso. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: il testo

La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Intro1]Giusy!Elettra, Elettra Lamborghini [Strofa 1: Elettra Lamborghini]Ehi papino mi paghi l’affitto?Vogliamo fuggire e aprire un bar solo mojito?Dico? Non?ci?sono stelle sul?soffittoMamma lo diceva sei carino ma?non riccoPer stare bene trovi sempre una manieraNon ti fidare?che?nessuno?sa cos’è (eh?eh)La felicità è?come un’altalenaDecidi sempre tu quando scendere (eh eh eh) [Ritornello: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini]La notte vicina al faroIl mare si accende ti porto con meLa notte mi parli pianoLa isla è lontana che importa seTu mi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteMi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di niente [Strofa 2: Elettra Lamborghini]Bell’atmosfera, si sta da DioTi ho scritto tutto in un messaggio ora lo invioÈ quasi sera, tu dove seiIo vado giù a ballare con gli amici mieiIo fatta così, in amore sinceraParigi Dakar corro per la frontieraC’era qualcosa di te che non trovo in nessunoPapi papi, te lo giuro [Ritornello: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini]La notte vicina al faroIl mare si accende ti porto con meLa notte mi parli pianoLa isla è lontana che importa seTu mi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteMi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di niente [Bridge: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini]In queste notti capovolteDovrei pensare meglio a quello che dicoTorno da te tutte le volteUn attimo con te mi sembra infinitoLa notte vicina al faroIl mare si accende ti porto con meLa notte sospiri pianoMa quali promesse che importa se [Outro: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini]Tu mi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteMi fai cantareTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di nienteSe stai con me, me, meTi giuro, non ho più bisogno di niente.