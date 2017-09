La meccanica del cuore di L’Aura: testo e video ufficiale

La meccanica del cuore di L’Aura è il nuovo singolo della cantante bresciana Laura Abela. “Liberamente ispirata all’omonimo libro di Mathias Malzieu – spiega L’Aura -, La meccanica del cuore è un inno alla fragilità. Come il protagonista del libro, anche io sono stata dotata di un delicatissimo cuore, un meccanismo perfettamente calibrato. Finché un’emozione non ne turba il movimento, questo è certo. Finché gelosia, rabbia o tristezza non fanno il loro ingresso trionfale, scardinando ogni difesa. In quel momento l’unica cosa da fare è accettare la follia intrinseca di ogni relazione sentimentale: quella stessa follia che noi scambiamo per amore, e che permea il nostro stato di innamoramento totale”. Siete proprio curiosi di leggere il testo e guardare il video ufficiale del nuovo brano dell’artista di I’m an alcoholic? Subito dopo il brano, troverete tutto!

La meccanica del cuore di L’Aura: il testo

Ciao, sto parlando proprio a te

Non mi ascolti ma ti annuso i pensieri con i miei occhi gialli

Ciao, sto parlando giusto a te

Ti ho lasciato il mio cuscino celeste, quello dei passi falsi

Se con un tocco di magia si potesse andare indietro

Via, rifarei tutto

Senti, la meccanica del cuore

Che scandisce con le ore

La tua dolce gelosia

Solo per amore o per follia

Se fai tre passi verso me

Ti regalo il mio sorriso più bello, quello vestito a testa

Ciao, un castello senza re

Lo si trova dentro al letto dove sto con te

Senti, la meccanica del cuore

Che scandisce con le ore

La tua dolce gelosia

Solo la meccanica del cuore

Sa di essere migliore

Mentre dici una bugia

Solo per amore o per follia

Ci arrabbiamo da mattina a sera

Ma ci amiamo più che mai

Quando piove sono più sincera

Se c’è il sole sono guai

Senti, la meccanica del cuore

Come non ci fa dormire

Colmi di malinconia

Con un giorno nero nella mano

Dopo un po’ ricominciamo

A litigare in allegria

Solo per amore o per follia…

La meccanica del cuore di L’Aura: il video ufficiale