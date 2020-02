La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali: testo e video ufficiale

La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali è il primo estratto dell’album ReAle del famoso e amatissimo rapper pluritatuato, uscito il 10 gennaio 2020 per Sony Music Italy. Ecco testo e video ufficiale del brano.

J-Ax – Foto: Facebook

La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali: il testo

La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Strofa 1: J-Ax]Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo con il repeatPiù che una rubrica,?avevo?una playlistLe pompavo?in discoteca e in macchina dopo?il liveLe dimenticavo dopo un mese come “Gangnam Style”Ognuna mi illudevo fosse il top, ma nadaPensavo fosse una grande scop-scopertaLa credevo indipendente ma era diventata popE i dj se la passavano tutti nella consoleTi ho incontrata e mi sono sentito scemoIo ascoltavo dance tu eri un pezzo di John LennonDa allora sono in fissa e me ne fregoDi quelle che appena mi vedono aprono le label [Bridge: Max Pezzali]Tu sei un disco di diamante che non è ancora uscitoMa è già il mio preferito[Pre-Ritornello: Max Pezzali]Non ti passa la radioNon ti trovo su YoutubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tu [Ritornello: Max Pezzali]Sei la mia hitSei la mia hit [Strofa 2: J-Ax]Ti porterò tutta la mia vita in tourFino alla terza età, come una fan dei PoohE là dove c’era l’erba, adesso ci sei tuA correggere se sbaglio come l’auto-tuneTu-tu-tu parlavi americano io ba-ba-balbettavoLe tett-terminologie però non le afferravoDelle italiane ne avevo le tasche piene m’ammazzavo di se-sse-sessioni d’ingleseTi sarò fedele come i fan dell’heavy metalLe altre portano una maschera come Miss KetaTutte uguali come sosia di Elvis a Las VegasSei così una hit che non ti veste D&G, ma Takagi & Ketra [Bridge: Max Pezzali]Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscinoChe è già tutto esaurito [Pre-Ritornello: Max Pezzali]Non ti passa la radioNon ti trovo su YoutubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tu [Ritornello: Max Pezzali]Sei la mia hitSe-se-sei la mia hit [Strofa 3: J-Ax]Non siamo il pezzo del momento, siamo un ever greenTutta notte che facciamo session, come Marra ed ElodieNon siamo Benji e Fede, ma tu dimmi dove e quandoVino salentino e mamboOstia Lido, fare su e giù sul mio JamboUna coppia che funziona come Simon & GarfunkelNon sei donna di un’estate tu sei la mia Donna SummerHai scelto me e non questi con i denti da latteChe durano poco come il singolo di un trapperTu piaci anche a mia mamma come il valzerNon sei parte di un genere, sei un genere a parteTi ascolto la mattina e pure quando faccio afterSei il solo tormentone che non mi ha rotto le palle [Bridge: Max Pezzali]Con te faccio un concerto a casa tutte le sereE applaude tutto il quartiere [Pre-Ritornello: Max Pezzali]Non ti passa la radioNon ti trovo su YoutubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tu [Ritornello: Max Pezzali]Sei la mia hitSe-se-sei la mia hit.