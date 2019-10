La tua canzone di Coez: testo e video ufficiale

La tua canzone di Coez fa emergere un sentimento sovversivo, paradossale. Musicalmente è spensierata, disimpegnata, cantabile, rock nella strofa con la chitarra elettrica e il clapping, a tutta voce nel ritornello, liberatorio, che si apre all’improvviso. Il brano è tratto dal suo ultimo disco pubblicato il 29 marzo scorso, È sempre bello. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

La tua canzone di Coez: il testo

Amare te è facile

Come odiare la polizia

Sai, le canzoni non vanno mai via

Questa è la tua, sarà sempre qua

Per quando la vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Amare me, difficile

Come amare chi se ne va via

In questo mare da infinite onde

Io ho la mia

La tua canzone ti bagnerà

Per quando lo vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Che certe parole non sanno uscire, forse no

O forse non era vero

O forse non era vero

Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

(Per quando mi amerai)

Per tutte le cose che non so dire mentirò

(Per quando mi amerai)

Che certe parole non sanno uscire, forse no

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai).

La tua canzone di Coez: il video ufficiale

Redazione-iGossip