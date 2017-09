Last night di Danti feat. Giuliano Palma: testo e video ufficiale

Last night di Danti feat. Giuliano Palma è in radio e in tutti gli store digitali da venerdì 25 agosto. Il frontman e la voce dei Two Fingerz ha descritto il significato della canzone: “Last Night racconta dell’ultima notte prima di partire, quel tipo di notte dove ti sembra di poterti concedere tutto perché tanto domani sarai altrove, perché facciamo festa oggi che domani è tardi. Credo che la voce di Giuliano Palma sia perfetta per questo brano e poter collaborare con lui è un onore e un mega piacere!”. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Last night di Danti feat. Giuliano Palma: il testo

Uh Yeah

Scusate, ma non ero in me

Oh yeah, oh yeah

Last night

Scusate, ma non ero in me

Oh yeah-eah

Last night

Scusate, ma non ero in me

La la la la la la la la la la

Last night

Previsioni per l’ultima notte

Occhi rossi tipo spie in riserva

Dicono che pioveranno cocktail

Guardo il cielo con la bocca aperta

Domani vado via di qua

Vuoi l’amore eterno? Oui, madame

Tanto tra 24 ore non ci sono più

Come le storie di Instagram

Dammi un’altra sera

Vamos a la playa

L’estate sta finendo come Righeira

Rincorrevo quel diploma

La mattina maratona

La sera Maradona

No, non ci capisco una parola

Capisco che ti piace il rap della vecchia scuola

Meglio te che parli di rapper d’elite

Tutte le altre parlano di rapper e di like

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

La la la la la la la la la

Last night

La la la la la la la la la

Last night

Ah, l’ultima notte

Spendo cash come Johnny

Una star come Ringo

Nella mia valigia c’è la luce, Pulp Fiction

Ragazzine che profumano di finto

In disco più patate che in un tubo di Pringles

Netflix serie, in palestra serie

Tutte uguali, sembrate fatte in serie

Lei ha 10 anni in meno di me, come la serie 1993

Ah, tu sei wow

Ti voglio in un’ora a casa mia tipo Amazon Prime Now

Non pensiamo a domani

Stacchiamo i cellulari e che il cielo ci salvi, iCloud

Spagna-Italia, amo le diversità

Abbatto i muri al contrario di Donald Trump

Ogni sera è l’ultima, poi torno a casa in coma

Ci ricasco sempre come McDonald

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

La la la la la la la la la

Last night

La la la la la la la la la

Last night

Notte di mezza estate in discoteca

Tutta la vita in una sola scena

Lei sembra Uma Thurman, lui Vincent Vega

La la la la la la la la la la

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

Dammi solo un’ultima notte poi me ne andrò

Uh yeah

La la la la la la la la la

Last night

La la la la la la la la la

Last night.

Last night di Danti feat. Giuliano Palma: il video ufficiale