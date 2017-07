Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani: testo e video

Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani è il nuovo singolo del vincitore del Festival di Sanremo 2017 con la canzone Occidentali’s Karma, estratto dall’album Magellano. Gabbani ha descritto così il brano: “Sono fotografati gli stereotipi di chi deve divertirsi forzatamente, tra creme solari e giochi d’acqua, mentre fuori continua la solita vita in bianco e nero, fatta di grigia quotidianità. E’ la vacanza, surrogato del viaggio reale, breve oasi di lentezza e pace, che ha la sola funzione di rendere sopportabile il lungo inverno. Lo schiavo contemporaneo si stende al sole, cosparge la pelle bianca e flaccida di creme solari, dimentica per un istante il mondo che sta fuori, la grigia quotidianità, la propria condizione umana”. Ecco il testo e il video della canzone.

Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani: il testo

Oggi il paradiso costa la metà

lo dice il venditore di felicità

in fuga dall’inferno, finalmente in viaggio

la tua vacanza in un pacchetto omaggio

Foto di gruppo, sotto il monumento

turisti al campo di concentramento

e sulle spiagge arroventate

lasciate ogni speranza voi ch’entrate

e-state, nananana

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state

Macellerie sudate in coda nei musei

hotel di lusso nei villaggi dei pigmei

mente sana e corpo fatiscente

antologia della vacanza intelligente

La tua vita al largo, da una vita intera

fischia il vento ed urla la bufera

fra le granite e le granate

lasciate ogni speranza voi ch’entrate

e-state, nananana

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state

Eppure non partiamo mai

ci allontaniamo solo un po’

diamo alla vita un’ora

perché al ritorno sembri nuova

Davvero non andiamo mai

oltre le nostre scuole

muovi il passo, tieni il tempo

gira come gira il vento

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state

Eppure non partiamo mai

ci allontaniamo solo un po’

diamo alla vita un’ora

perché al ritorno sembri nuova

Davvero non andiamo mai

oltre le nostre suole

muovi il passo, tieni il tempo

gira come gira il vento

Dietro le nostre spalle

un morso di felicità

davanti il tuo ritorno alla normalità

lavoro e feste comandate

lasciate ogni speranza voi ch’entrate

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state

Di dove siete?

com’è che state?

ci state bene?

e-state.

Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani: il video