Lento/Veloce di Tiziano Ferro: testo e video ufficiale

Scriverti è facile, è velocePer uno come meNon temo mai le conseguenze, amo le partenze

Ridere è difficile, è lento

E fosti un imprevisto

Un angelo in un angolo mi strappò un sorriso vero

Starò ancora bene veramente…veloce o lento

Appena smetterò di domandarmelo suppongo

Perderti fu facile, fu veloce

Arreso al terrore

Che dopo poche ore

Mi chiamavi “amore”

L’estate è tornata e chiede di te

Ritorna senza avvisare, non dirmelo

Imparo lento e sbaglio veloce

Quindi devo ripeterlo

Ti amo amore mio

E non pensare a niente

A te ci penso io

Perdermi è facile, davvero veloce

Per chiunque mi stia accanto

Apprezzo il tentativo e mentre parli

Sto già andando

Stare insieme è assurdo, è… è lento

È un dazio che l’amore

Concede al terrore di restare soli

Cancellare ogni viaggio

Pur di non vederti andare via per sempre

È cosa facile è cosa velocissima

È cosa stupidissima

È lento reprimere un progetto

In prospettiva dell’aspettativa

Di parlare solamente al plurale, è inutile

Non lo vorrò mai

L’estate è tornata e chiede di te

Ritorna senza avvisare, non dirmelo

Imparo lento e sbaglio veloce

Quindi devo ripeterlo

Ti amo amore mio

E non pensare a niente

Amore io ti amo

Da quando mi fu concesso il tempo

Ma ritorna e

Decidi tu se veloce o lento

Questa estate non vuole aspettare

Ritorna da me ritorna quando vuoi tu

Amo lento e corro veloce

Quindi ora mi fermo qui

Ti amo amore mio

E non pensare a niente

A te ci penso io.