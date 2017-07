Limone di Giancane: testo e video ufficiale

Limone di Giancane è in rotazione radiofonica dal 16 giugno. E’ il primo estratto dal prossimo album di inediti in uscita in autunno. Il testo è suonato e prodotto da Giancane, mentre, è stato prodotto dalla società di produzione di Chef Rubio, Tumaga, e la Image Hunters a Ostia Lido. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Limone di Giancane: il testo

Con gli anni Ottanta

Avete rotto il cazzo

Hanno rotto il cazzo

Già dagli anni Ottanta

Gli amori al mare

Le feste sulla spiaggia

La spada nella roccia

E quelle nelle braccia

Bello il motore

E bella la permanente

Bello anche l’AIDS

Trasmesso clandestinamente

Strane passioni

I bar della stazione

Poi tutti in fila al set

Per una goccia di metadone

E la radio passava gli Stadio e poi Ron

Vasco Rossi, Venditti e pure Simon Le Bon

Le rapine così

E le spade allo zoo

Postal Market in eccesso

Al gusto youporn

Terrificante

Le tue vacanze

A Rimini o a Riccione

Le giacche con le spalline

E nelle tasche sempre un limone

Le nero Lumberjack

I pantaloni a vita alta

Vorrei proprio ricordare tutto

Per rivivere questi anni Ottanta

Grandi Amici quelli della Tv

Canne bamba e adesso voli anche tu

Più su più su più su

Più su

E la radio passava gli Stadio e poi Ron

Vasco Rossi, Venditti e pure Simon Le Bon

Le rapine così

E le spade allo zoo

Fallo adesso è da stronzi

E fai finta di no

Terrificante.

Limone di Giancane: il video ufficiale