Loco di Lele Blade: testo e video ufficiale

Loco di Lele Blade è estratto dall’EP Vice City, l’ultimo progetto discografico del rapper napoletano pubblicato lo scorso 21 giugno su etichetta Universal Music Italia/BFM Music. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Loco di Lele Blade: il testo

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ’o coco.

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco.

Tras rint a banca cu na banda e pistoleros

Barba long, tatuat comm e bandoleros

’O primm che cant ‘o facc ballà a samba

Black, black, black

Black vir sul e fiamm

Nu milion e nun me truov chiù, desaparecido

M’annasconn a vit comm e nu bandito

Scus ma nun me fir e verè chiù a nisciun

Hasta luego, vita nueva

Playa, blanca, Puerto Rico.

Frate’, ca abbasc è guerra apert ancor

A copp e mezz fann fuego

Tatuat l’inizial ra guaglion

‘Ngopp ‘o 300 a cap e Diego.

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ’o coco.

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ’o tuccamm ‘o coco.

Mammà ric so cagnat e nun so chiù chill e primm

Semp e cors pecche ’o riavl vo n’ata firm

Rann cont sul e nummr e nun sann chi simm

Guardn sul e cullan e comm ce vestimm

Chist vo fa nu feat e nun sacc chi è

Fratm nun me pressà rint e DM

Spar e pos sul rint e weekend

Tant tu nun si n’artist si nu PR.

E intant abbasc è guerra apert ancor

A copp e mezz fann fuego

Tatuat l’inizial ra guaglion

’Ngopp ‘o 300 a cap e Diego.

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco.

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco.

Loco di Lele Blade: il video ufficiale

Redazione-iGossip