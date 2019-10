Lonely di Diplo feat. Jonas Brothers: testo, traduzione e video

Lonely di Diplo feat. Jonas Brothers è il terzo brano firmato Thomas Wesley. Arriva dopo “Heartless” feat. Morgan Wallen e “So Long” feat. Cam e precede una serie di prossime collaborazioni che saranno presenti nell’EP country di Diplo in uscita entro fine anno. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Lonely di Diplo feat. Jonas Brothers: il testo

[Verse 1: Joe Jonas]

Wanna ride with you till the wheels fall off

Until we’re running out of road

Wanna dance?with?you till the?music stops

Until we got no place?to go

[Chorus: Nick Jonas]

Everybody needs a place to hide

This don’t have to be a bumpy ride

I think we should be alone tonight

Because we don’t have to be lonely

Everybody needs some company

Let’s talk about it over one more drink

I think you should be alone with me

Because we don’t have to be lonely

[Drop: Joe Jonas]

Don’t have to be lonely, lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

[Verse 2: Joe Jonas]

Wanna ride with you till the world stands still

Like there’s no one else but us

Wanna dance with you until we can’t stand up

Until we both give into love

[Chorus: Nick Jonas]

Everybody needs a place to hide

This don’t have to be a bumpy ride

I think we should be alone tonight

Because we don’t have to be lonely

Everybody needs some company

Let’s talk about it over one more drink

I think you should be alone with me

Because we don’t have to be lonely

[Drop: Joe Jonas]

Don’t have to be lonely, lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

[Outro: Joe Jonas, Nick Jonas]

Wanna ride with you till the wheels fall off

Until we’re running out of road.

Lonely di Diplo feat. Jonas Brothers: la traduzione

Voglio guidare con te fino a quando le ruote non si consumeranno

Fino a quando non finiremo la strada

Voglio ballare con te fino a quando la musica si fermerà

Fino a quando non avremo un posto dove andare

Tutti hanno bisogno di un posto dove nascondersi

Questo non deve essere un giro accidentato

Penso che dovremmo essere soli stanotte

Perché non dobbiamo essere soli

Tutti hanno bisogno di compagnia

Parliamone con un altro drink

Penso che dovresti restare sola con me

Perché non dobbiamo essere soli

Non devi essere solo, solo

Non devi essere solo

Non devi essere solo

Non devi essere solo

Voglio guidare con te fino a quando il mondo si fermerà

Come se non ci fosse nessun altro tranne noi

Voglio ballare con te fino a quando non riusciremo a rialzarci

Fino a quando entrambi ci innamoreremo

Tutti hanno bisogno di un posto dove nascondersi

Questo non deve essere un giro accidentato

Penso che dovremmo essere soli stanotte

Perché non dobbiamo essere soli

Tutti hanno bisogno di compagnia

Parliamone con un altro drink

Penso che dovresti restare sola con me

Perché non dobbiamo essere soli

Non devi essere solo, solo

Non devi essere solo

Non devi essere solo

Non devi essere solo

Voglio guidare con te fino a quando le ruote non si consumeranno

Fino a quando non finiremo la strada.

Lonely di Diplo feat. Jonas Brothers: il video

Redazione-iGossip