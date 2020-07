M’ Manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta: testo e video

M’ Manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta è prodotto e diretto da School Project. Racconta il tormento che può provocare una ragazza, il bisogno di sentirla al telefono ed il costante pensarla la notte, fino ad arrivare ad un punto (nel brano rappresentato dall’outro) in cui ci si rassegna e si va avanti, realizzando che forse quella persona non faceva per noi ed accettando la fine del rapporto. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

M’ Manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta: il testo

M’ Manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta: il video

[Intro: Geolier]Nun me stanco ‘e dicere ca me mancheE quanno te penso ’a notte, m’affogo si?sto?sunnano, yeah, yeahBasta?ca nun me dice: “Basta”E ca?quanno po’ te chiammo, nun stacche, rispunne e me parle [Strofa 1: Geolier]Mità?de?femmene?’ncopp’ ‘o munno?nun so’ pe’?meNun m’annammoro cchiù ‘e nisciuna, ammò, ma nun saccio ‘o pecchéSi ce rifliette ’e cose giuste ca po’ nu fanno pe’ mePopo pecché sî troppo giusta quindi nu’ puo’ sta cu’mmeNo no, pure je ‘nu juorno aggia murì, ma no’ moGià da criaturo ‘e cose giuste nun erano giusteQuanno m’abbracce metto ‘o tiempo a slo-mo(‘O tiempo a slo-mo)L’ammore buono è pe’ perzone assaje bone all’internoNo’ pe’ perzone che buono nun tennono niente e a into tennono l’infernoSi tu a m’aizà si cado ‘nterraPure senza trucco sî ‘a cchiù bellaBasta ca m’abbracce e si m’abbracceSento friddo pure si non è vierno [Ritornello: Geolier & Sfera Ebbasta]Nun me stanco ‘e dicere ca me mancheE quanno te penso ‘a notte, m’affogo si sto sunnano, yeah, yeahBasta ca nun me dice: “Basta”E ca quanno po’ te chiammo, nun stacche, rispunne e me parleNon mi stanco mai a dirti che mi manchiAnche quando è tarda notte e io mi sveglio per pensarti, yeah, yeahBasta, che non mi dici: “Basta”E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr, brr) [Strofa 2: Sfera Ebbasta]Fai una canna, che così ci passa (Mhm-mhm)Questa incazzatura non ci fa parlare (No-no)Tu mi guardi senza dire nulla (Ah-ah)Ce l’hai scritto in faccia che sei presa maleMa io per te morirei (Uh, per te morirei)Senza pensarci due volte, tu lo sai che lo fareiE non so stare tranquillo quando non so dove sei (No, no)Baby, giuro che non era la stessa cosa con lei (No-no)Anche se ti dico: “Vai via” (Vai via)Per la mancanza lascia un messaggio in segreteria (Brr, brr)Dimmi che sono un bastardo e che, no, non sei più miaSiccome tutte le volte io esco e sbatto le porteDopo ti sbatto più forte perché [Ritornello: Geolier & Sfera Ebbasta]Nun me stanco ‘e dicere ca me mancheE quanno te penso ‘a notte, m’affogo si sto sunnano, yeah, yeahBasta ca nun me dice: “Basta”E ca quanno po’ te chiammo nun stacche, rispunne e me parleNon mi stanco mai a dirti che mi manchiAnche quando è tarda notte e io mi sveglio per pensarti, yeah, yeahBasta che non mi dici: “Basta”E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr, brr) [Outro2]Vabbè, comunque lascia stareDice sempe ‘e stesse cose, ca te manco e po’ nun è overoCa nun c”a faje a sta’ senza ‘e me, ma je veco ca senza ‘e me staje meglioForse je e tte simmo fatte pe’ sta luntano, no ‘nziemePure si amma sta male, ma è meglio sta male ca murì.