Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso: testo e video ufficiale

Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso è il suo nuovo singolo, rilasciato dopo il grande successo di Non avere paura. Il suo tour 2020 rischia di slittare a causa della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio anche il settore musicale. Ecco testo e video del nuovo brano di Tommaso Paradiso.

Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso: il testo

Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Strofa 1]Mi divertoSolitamente dopo le 18La mattina invece, behLa mattina è quello che èSono a lettoChe?cerco?il pensiero giustoPer?mettermi le scarpePer muovermi in un?mondoCos’è che hai?Perché scappi via così in fretta? [Ritornello1]Oh, ma lo vuoi capire?Che senza di te pure il vino buono sa di aranciataE che la notte non sa di niente, non prende gustoNeanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del soleOh, ma lo vuoi capire, sì o no?Che senza di te trascino male anche la spesaChe la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa seraÈ solo un’altra sera che piove, che piove, che pioveUn’altra sera che piove, che piove, che pioveO no? [Strofa 2]Sono incertoNon so se sia il tramontoScendere le scale o rimanere sdraiati in salottoCos’è che hai?Perché non mi guardi neanche? [Ritornello1]Oh, ma lo vuoi capire?Che senza di te pure il vino buono sa di aranciataE che la notte non sa di niente, non prende gustoNeanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del soleOh, ma lo vuoi capire, sì o no?Che senza di te trascino male anche la spesaChe la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa seraÈ solo un’altra sera che piove, che piove, che pioveUn’altra sera che piove, che piove, che piove [Bridge3]E se torni ci guardiamo pure un filmDi quelli che fanno piangereE se ti va poi ci spariamo pure un drink [Ritornello1]Oh, ma lo vuoi capire?Che senza di te pure il vino buono sa di aranciataE che la notte non sa di niente, non prende gustoNeanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del soleOh, ma lo vuoi capire, sì o no?Che senza di te trascino male anche la spesaChe la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa seraÈ solo un’altra sera che piove, che piove, che pioveUn’altra sera che piove, che piove, che pioveO no?