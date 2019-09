Mama di Roshelle feat. Lele Blade: testo e video ufficiale

Mama di Roshelle feat. Lele Blade è disponibile su tutti i mercati digitali e per i servizi di streaming. La canzone è stata scritta da Andrea Spigaroli, Cosimo Fini, Daniele Lazzarin e dagli stessi interpreti del brano, Roshelle e Lele Blade (Alessandro Arena) ed è stata prodotta da Michele Canova per Columbia. Mescola ritmi latini, trombe e barre in napoletano. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Mama di Roshelle feat. Lele Blade: il testo

Ciao, non mi chiedi come sto?

Ehi wow, non ci vediamo già da un po’

Amo quando mi addormento, poi sei ancora lì

Se ti dicessi voglio di te, da solo il venerdì

Confondo il sesso con l’idea di amore di quei film

Tutto sommato sto da sola, sto bene così

Tango tango ballo lento e mi

Prendi piano, honey, vis-à-vis

Bocca a bocca, poi facciamo il tris

Fermo il tempo, tu era per la mi

Ballo ballo ad occhi chiusi e mi

Sento il fuoco e vedo Medellìn

Tu sei pazzo come Harley Quinn

Solo tu sai come prendermi

No mama-ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

No mama-ma, io so quello che vuole, non servono parole

No mama-ma, perché cerchi di più, puoi copiarmi il colore

No mama-ma, lui sta pensando a me quando ti chiama amore

Quando arrivo con la Masna

Hace mucho calor

Balenciaga lento, scuro, chadio

Camouflage camo

Entourage malo

Nel garage chili di cacao

E mama dime que te pasa

Stasera non posso restare

Ho fin troppo da fare

Ho bisogno di una pausa

Non mi aspettare sotto casa

Da noi succede davvero

Napoli Rio De Janeiro

Io almeno sono sincero

Solo dinero si quiero

Le ho dato il meglio di me

Ma non è valsa la pena

Nessuno meglio di me

Sa che era tutta una scena

Tango tango ballo lento e mi

Prendi piano honey vis-à-vis

Bocca a bocca, poi facciamo il tris

I so pazzo!

No mama-ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

No mama-ma, io so quello che vuole, non servono parole

No mama-ma, perché cerchi di più, puoi copiarmi il colore

No mama-ma, lui sta pensando a me quando ti chiama amore

No mama-ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

No mama-ma, io so quello che vuole, non servono parole

Per te non sono quello giusto

Però con me ci provi gusto

(…)

So’ sicuro che non ti appartengo

No mama-ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

No mama-ma, io so quello che vuole, non servono parole

No mama-ma, perché cerchi di più, puoi copiarmi il colore

No mama-ma, meno male che non me ne fotte più niente.

Mama di Roshelle feat. Lele Blade: il video ufficiale

