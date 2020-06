Man alive dei Deep purple: testo, traduzione e video ufficiale della canzone

Man alive dei Deep purple è prodotto da Bob Ezrin e tratto dal prossimo album di inediti, Whoosh!. “C’è lo scenario di questo evento che ha avuto luogo e tutti sono stati uccisi – dichiara il leader della band -, e poi arriva questa immagine di tutte le creature grandi e piccole al pascolo su un terreno rosso sangue, e l’erba che cresce nelle strade della città. Si tratta di uno scenario post-umanitario. E poi all’improvviso qualcosa si lava sulla spiaggia, si rivela essere un uomo, ed è l’unico uomo vivente – ma è solo un uomo, quindi… Questa è la fine dell’umanità, a che serve un uomo? Questa era l’idea. Se fosse un dipinto, lo chiamerei impressionista”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Man alive dei Deep purple: il testo

Man alive dei Deep purple: la traduzione

[Intro1]Sun sets in the WestThe boy has gone to restMama clutch her breast [Chorus2]All creatures great?and?smallGraze on blood-red?soilAnd grass that grows on city?streetsIt’s been a quiet townSince the juice went downNow something’s washed up on the beachA man alive [Spoken3]After some thousands of yearsFewer than the smallest imaginable intake of breathThe wisest guys in the evolution of humanity became extinct Mother Nature loves a vacuumAnd so, the Earth was cleansedIn no time at all [Guitar Solo] [Chorus2]All creatures great and smallGraze on blood-red soilAnd grass that grows on city streetsIt’s been a quiet townUntil the word got roundAnd something washed up on the beachA man alive [Outro5]A man aloneWashed up on the beachJust a manWhoosh…

Il sole tramonta in Occidente

Il ragazzo è andato a riposare

La mamma le stringeva il seno

Tutte le creature grandi e piccole

Pascolano sul terreno rosso sangue

E l’erba che cresce nelle strade della città

È stata una città tranquilla

Da quando il succo è andato giù

Ora qualcosa viene portato sulla spiaggia

Un uomo vivo

Dopo alcune migliaia di anni

Meno del più piccolo respiro immaginabile

I ragazzi più saggi nell’evoluzione dell’umanità si sono estinti. Madre Natura ama il vuoto

E così, la Terra è stata purificata

In un batter d’occhio

Tutte le creature grandi e piccole

Pascoli su terreno rosso sangue

E l’erba che cresce nelle strade della città

È stata una città tranquilla

Fino a quando la parola non è arrivata

E qualcosa viene portato sulla spiaggia

Un uomo vivo

Un uomo solo

Lavato sulla spiaggia

Solo un uomo

Fruscio…

Man alive dei Deep purple: il video ufficiale