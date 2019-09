Mare di notte di Clementino: testo e video ufficiale

Mare di notte di Clementino è una ballata introspettiva scritta dall’artista in una house boat di Amsterdam: ricordi dei momenti passati tra sogni, errori, sfide che hanno caratterizzato le sue esperienze di vita. Musicalmente il brano ricerca la melodia mediterranea seguendo le orme del grande Pino Daniele. Il brano è disponibile dal 30 agosto scorso. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Mare di notte di Clementino: il testo

Ma come si fa a stare così

Distanti per ore?

Quando ti pare

Andiamo a nuotare

Nel mare di notte

Come si fa a stare così

Senza parole?

Dove si va?

Sotto la luna, fanculo l’amore

Io perso nei miei sentimenti che non provo più

Come le mie canzoni vecchie sono déjà vu

E quando già da mesi il sesso qui resta un tabù

Noi complici distrutti da ‘sta vita senza groove

Passatemi dell’erba accendo sotto questa luna

Che mi ricorda quando stavamo nell’avventura

Di respirare piano il mare che ci accarezzava

E noi seduti con i piedi nudi sulla prua

Arrivi quando meno me lo aspetto e c’amma fa?

“Che fine hai fatto in questi mesi?” non lo dici mai

Mi chiedi perché non ti seguo più su Instagram

Tanto la foto tua l’ho vista già

Dicevi che tutti volevano esser come noi

La sintonia nelle parole, i gesti grandi e poi

Quando ci siam lasciati, io t’aspettavo qui

Come si fa a stare così?

Ma come si fa a stare così

Distanti per ore?

Quando ti pare

Andiamo a nuotare

Nel mare di notte

Come si fa a stare così

Senza parole?

Dove si va?

Sotto la luna, fanculo l’amore

Ricordi?

Scendevo dagli alberi

Ma senza ‘sti contanti qui

Partiti da ‘sta Napoli

Se va così, che ostacoli

‘Sti cuori rotti in atomi

Tu mi hai colpito e acceso il beat

A tempo come battiti

Tra gli animi, fantastici

Campari, Gin e purple weed

Le pause dentro gli Autogrill

Io che volevo farlo lì

Quando ascoltavo

“Tu che ne sai di ‘sto campo di grano”

Torno al passato

Ricordo tanti compagni di banco

Tu mi stringevi la mano

Sotto ma non lo diciamo

Piango per latte versato

Lotto per come parliamo

Fotto con chi non odiamo

Sciolto come ‘sto gelato

Vuoto tipo nel mio cranio

Cotto del tuo primo piano

Ma come si fa a stare così

Distanti per ore?

E quando ti pare

Andiamo a nuotare

Nel mare di notte

Come si fa a stare così

Senza parole?

Dove si va?

Sotto la luna, per fare l’amore.

Mare di notte di Clementino: il video ufficiale

