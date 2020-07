Mediterranea di Irama: testo e video ufficiale della canzone

Mediterranea di Irama è una delle hit dell’estate 2020 ed è arrivata poco dopo il brano cantato con Francesco Sarcina dal titolo Milano. La canzone è stata presentata per la prima volta al programma Amici Speciali, edizione vip e benefica del talent show condotto da Maria De Filippi, andato in onda su Canale 5, che l’ha visto vincitore. Il video ufficiale è stato diretto da Gianluigi Carella e prodotto da Francesca Andriani, Guglielmo D’Avanzo ed Enrico Sanna.

Mediterranea di Irama: il testo

Nella bocca una melodia

Gli occhi che rincorrono

Un bagliore in mezzo ad una via

Delle labbra che scorderò

Mentre il vento soffierà via

Anche l’ultimo falò

Potrei dirti un’altra bugia

Potrei dirti qualcosa di me

Ma non so niente di te

Ma non fa niente anche se

Oh, uh, in strada si parla di me

Il resto lo tengo per te, oh

Mi calma se questo è un rodeo

Scusa, penserà il karma, dai oh (oh)

Fa caldo e ti cala il pareo

E quando il sole chiede

Alla luna dove andrò

Andrò dovunque andrai, altrove no

Quando balli

Il tuo corpo si muove col mio

E questa notte sembra l’ultima

Non ti voltare da qui

Da qui le strade

Sembrano il tetto del mondo e una musica

Mediterranea

Mediterranea

Pare come appare, tanto poi scompare

Ti, ti, ti va di riprovare?

Fare, lo vuoi fare, dai, che ci vuoi fare

Me lo ricordo che, ti va di giocare

Male non fa male, no

È come fare gol

Però mare non è amare no

Non ti chiamerò

Puoi sperare, puoi sperare (oh)

Come un casinò

Però

E quando il sole chiede

Alla luna dove andrò

Andrò dovunque andrai, altrove no

Quando balli

Il tuo corpo si muove col mio

E questa notte sembra l’ultima

Non ti voltare da qui

Da qui le strade

Sembrano il tetto del mondo e una musica

Mediterranea (brrrr)

Mediterranea

E il ritmo che quando rallenta

E la tua pelle che mi tenta

La bocca, bocca la tua verità la so

Chi tocca, tocca non ti merita

Però

Mediterranea di Irama: il video ufficiale

