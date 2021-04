Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande: testo, traduzione e video

Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande segna la prima collaborazione tra le due famosa, potenti e influenti artiste statunitensi. La canzone è estratta dal settimo album in studio, Dancing With The Devil: The Art of Starting Over di Demi Lovato. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Ariana Grande e Demi Lovato – Foto: Facebook

Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande: il testo

Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande: la traduzione

[Verse 1: Demi Lovato]Late at night, I’m sippin’ as you pass me byRed or white, you pour another, say “It’s fine” [Pre-Chorus: Demi Lovato & Ariana Grande]I don’t believe in you (I, I don’t believe)‘Cause I know just how you do (I, I see right through) [Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]I’ve seen the devil, yeah, I met him last nightHad conversation, yeah, I think he’s alrightSeemed kinda funny, yeah, he’s kinda my type (Yeah, he kinda my type)Yeah, yeah, yeahI’ve seen the devil, yeah, I met him last nightOne conversation, now he’s spendin’ the nightI think I Iove him, though I know it ain’t right [Verse 2: Ariana Grande]You got m? fucked up, I won’t let this happen againThis th? last time, you won’t take advantage of my innocence [Pre-Chorus: Ariana Grande]I don’t believe in you (I, I don’t believe)Disguised, but I see right through (I, I see right through) [Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]I’ve seen the devil, yeah, I met him last nightHad conversation, yeah, I think he’s alrightSeemed kinda funny, yeah, he’s kinda my type(Yeah, he’s kinda my type)Yeah, yeah, yeahI’ve seen the devil, yeah, I met him last nightOne conversation, now he’s spendin’ the nightI think I Iove him, though I know it ain’t right(No, no, it ain’t right, yeah) [Verse 3: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]How could I ever believe him?The one that could be so deceivin’Boy, you were my only vice, I never feel this wayWon’t hold me no hostage, I’m leavin’Boy, you just gave me a reasonNo, I never thought I’d be the oneNo, I never thought I’d be the one to fallWatch me bounce before I give you my allSo, I promise tonight is the last call [Pre-Chorus: Ariana Grande]I don’t believe in you (I, I don’t believe)Disguised, but I see right through (I, I seen right through) [Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]I’ve seen the devil, yeah, I met him last nightHad conversation, yeah, I think he’s alrightSeemed kinda funny, yeah, he’s kinda my typeYeah, yeah, yeahI’ve seen the devil, yeah, I met him last nightOne conversation, now he’s spendin’ the nightI think I Iove him, though I know it ain’t right(Ain’t right, ain’t right, ain’t right) No [Outro: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]Mmm, mmm (Oh, whoa)Mmm, mmmMmm, mmmOh, hey, hey.

A tarda notte, sto sorseggiando mentre mi passi accanto

Rosso o bianco, ne versi un altro, dì “Va bene”

Io non credo in te (io, io non credo)

Perché so come stai (io, io vedo bene)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo (Sì, è un po ‘il mio tipo)

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

Mi hai incasinato, non lascerò che accada di nuovo

Quest’ultima volta non approfitterai della mia innocenza

Io non credo in te (io, io non credo)

Travestito, ma vedo attraverso (io, vedo attraverso)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo

(Sì, è un po ‘il mio tipo)

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

(No, no, non è giusto, sì)

Come potrei mai credergli?

Quello che potrebbe essere così ingannevole

Ragazzo, tu eri il mio unico vizio, non mi sento mai così

Non mi terrà in ostaggio, me ne vado

Ragazzo, mi hai appena dato una ragione

No, non ho mai pensato di essere quella giusta

No, non ho mai pensato che sarei stata io a cadere

Guardami rimbalzare prima di darti tutta me stessa

Quindi, prometto che stasera è l’ultima chiamata

Io non credo in te (io, io non credo)

Travestito, ma vedo attraverso (io, ho visto attraverso)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

(Non è giusto, non è giusto, non è giusto) No

Mmm, mmm (Oh, whoa)

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Oh, ehi, ehi.

Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande: il video