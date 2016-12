Se mi ami davvero di Mina e Celentano: testo e video ufficiale

È stato rilasciato il nuovo video dell’ultimo singolo di Mina e Celentano, intitolato Se mi ami davvero.

Il brano è tratto dall’album Le migliori, il video invece è stato scritto da Carlo Verdone e Paola Mammini, diretto dallo stesso attore romano che ne è anche interprete con Geppi Cucciari, Felice D’Alfonso del Sordo, Maria Catia Lamperini, Francesco Giudice e Federica Paniccia. Nel video vediamo una coppia che “scoppia” a causa del tradimento di lui; la Cucciari caccia di casa il marito, e i due si incontrano poi in Tribunale per divorziare.

Alla fine, però, i due ci ripensano, e tornano a essere una coppia, scappando insieme in taxi. “Il mio primo video: per Mina e Celentano, il brano si intitola ‘Se mi ami davvero’ – ha scritto Verdone sulla sua pagina Facebook – L’abbiamo scritto con Paola Mammini, ed è stato girato in due giorni insieme a Geppi Cucciari”.

Se mi ami davvero di Mina e Celentano: il testo

M: Dimmi chi ti dà il diritto

dimmi dove diavolo è scritto, che va come vuoi tu

e se parlo io è tabù

A: Come te mai nessuna

quando cambi come la luna,

e a me manca il respiro stammi più vicino

se mi ami davvero

M: Accettami per come sono

se mi ami davvero

A: Che credi sono, solo un uomo

se mi ami davvero

M: Accettami per come sono

se mi ami davvero

A: che credi sono, solo un uomo

M: Questo amore è un affitto,

ma non farlo sarebbe un delitto,

io non ci casco più, ogni vizio mio sei tu

A: Come te mai nessuno,

ma tu vieni e vai nel fumo, e a me manca il respiro

stammi più vicino se mi ami davvero

M: accettami per come sono

se mi ami davvero

A: Che credi sono, solo un uomo

se mi ami davvero

Insieme: accettami per come sono

se mi ami davvero

A: Ah sì… Dovresti saperlo ragazza

che la carne è debole

è solo per infrangerle che creiamo le regole

la mia testa ha una sua testa, prende e divaga

si, sono una pietra scalciata appoggio il cappello ed

è subito casa, tu programmi tutto quanto io vado a

naso e a vista, certo sono così, e se mi hai scelto per

cambiarmi sei una masochista. penso solo ai soldi,

e poi anche al lavoro

tu dici “guarda le altre coppie”, ma non siamo loro

perché con te è tutta una partita, ma le vuoi tutte

vinte ti ho portato rose rosse, sì è vero erano finte

e quando torno da un concerto che domande fai,

già ti vedo con la lente di ingrandimento sembri

“csi” non dire mai che non ti ho avvertito, ma sono

solo quello che ti fa stare bene, mai un marito

l’uomo perfetto è solo in tv!

M: No

A: Se sbaglio perdonami, se sbaglio perdonami

M: Tu dimmi soltanto sì questo amore, è oro nero

A: Se sbaglio perdonami

M: Tu dimmi soltanto sì

questo amore funziona solo…

se mi ami davvero

M: Accettami per come sono

se mi ami davvero

A: Che credi, sono solo un uomo

se mi ami davvero

M: Accettami per come sono

se mi ami davvero

A: Che credi, sono solo un uomo

se mi ami davvero

se mi ami davvero

se mi ami davvero

Se mi ami davvero di Mina e Celentano: il video