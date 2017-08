Mi gente di J. Balvin feat. Willy William: testo, traduzione e video

Mi gente di J. Balvin feat. Willy William è uno dei tormentoni dell’estate 2017. Siete curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Mi gente di J. Balvin feat. Willy William: il testo

[Verse 1: J Balvin]

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza

Ya empezamos cómo es

Mi música no discrimina a nadie

Así que vamos a romper

Toda mi gente se mueve

Mira el ritmo cómo los tiene

Hago música que entretiene

El mundo nos quiere, nos quiere

Y me quiere a mí

Toda mi gente se mueve

Mira el ritmo cómo los tiene

Hago música que entretiene

Mi música los tiene fuerte bailando

Y se baila así

[Verse 2: Willy William]

Tamos’ rompiendo la discoteca

La fiesta no para, apenas comienza

C’est comme-ci, c’est comme-ça

Ma chèrie, la la la la la

Francia, Colombia

Me gusta (Freeze)

J Balvin, Willy William

Me gusta (Freeze)

Los DJ’s no mienten, le gusta a mi gente

Y eso se fue mundial (Freeze)

No le bajamos, más nunca paramos

Es otro palo y ¡Blam!

[Pre Chorus: J Balvin, Willy William]

¿Y dónde está mi gente?

Mais fais bouger la tête

¿Y dónde está mi gente?

Say yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, leggo’

(Ay di que sí)

[Verse 3: J Balvin]

Esquina a esquina, de ahí no’ vamo’

El mundo es grande pero lo tengo en mi’ manos

Estoy muy duro, sí, okay, ahí vamos

Y con el tiempo nos seguimos elevando

Que seguimos rompiendo aquí

Esta fiesta no tiene fin

Botellas para arriba, sí

Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí

Que seguimos rompiendo aquí

Esta fiesta no tiene fin

Botellas para arriba, sí

Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí

[Pre Chorus: J Balvin, Willy William]

¿Y dónde está mi gente?

Mais fais bouger la tête

¿Y dónde está mi gente?

Say yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, leggo’

(Ay di que sí)

[Outro: J Balvin]

Worldwide

Willy William

J Balvin, man.

Mi gente di J. Balvin feat. Willy William: la traduzione

Se il ritmo vi porta a muovere la testa

Allora cominciamo a farlo

La mia musica non discrimina nessuno

Quindi cerchiamo di fare una pausa

Tutta la mia gente si muove

Guarda che ritmo ha

Faccio musica che intrattiene

Il mondo ce lo chiede, la vuole

E mi vuole

Tutta la mia gente si muove

Guarda che ritmo ha

Faccio musica che intrattiene

La mia musica ha la forza nel ballare

E se la balli bene

Mettiamo sottosopra la discoteca

La festa non si ferma, è solo all’inizio

C’est comme-ci, C’est comme-ca

Ma cherie, la la la la la

Francia, Colombia

Mi piace (Fermo)

J Balvin, Willy William

Mi piace (Fermo)

I DJ non mentono, come la mia gente

E che è stato in tutto il mondo (Fermo)

Non è andato giù, ma non ha mai smesso

E ‘un altro bastone e Blam!

E la mia gente dove si trova?

Mais fais la tête bouger

E la mia gente dove si trova?

Say Yeah, yeah, yeah

Uno, due, tre, ‘

(Ay dire di sì)

Da un angolo all’altro, dove noi andiamo

Il mondo è grande, ma ce l’ho nelle mie mani’

Sono molto dura, sì, va bene, qui andiamo

E col tempo continuiamo a sollevarci

Continuiamo a mettere tutto sottosopra qui

Questa festa non è finita

Bottiglie su, sì

Continuo a ballare, rompere e io sono ancora qui

Continuiamo a mettere tutto sottosopra qui

Questa festa non è finita

Bottiglie su, sì

Continuo a ballare, rompere e io sono ancora qui

E la mia gente dove si trova?

Mais fais la tête bouger

E la mia gente dove si trova?

Say Yeah, yeah, yeah

Uno, due, tre, ‘

(Ay dire di sì)

in tutto il mondo

Willy William

J Balvin, uomo.

Mi gente di J. Balvin feat. Willy William: il video