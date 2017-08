Morosita di Karmin Shiff e Willy William Feat. El Cata è disponibile in una nuova versione del brano, firmata da Hiisak & Flatdisk. Ecco testo, traduzione e video della canzone.

Morosita di Karmin Shiff e Willy William Feat. El Cata: il testo

Morosita!

Hey hey! Dale Morosita

Hey hey! Dale Morosita

Hey hey! Dale Morosita

Ayi a ti te gusta

Hey hey! Dale Morosita

Hey hey! Dale Morosita

Hey hey! Dale Morosita

Morosita!

Estoy enamorado de Rosita

Estoy enamorado de Rosita

Morosita!

Ca se passe comme ca

On debarque avec Morosita

Sur un beat,

Caliente Frutta, boys el Cata lalala

Dale Morosita

France-Italie

Pas de coup de boule

Mais des coup de rein par ici

On vous met l’ambiance de Marseille a Paris

Et si t’es pas content

Je te supprime de mes amis

Hey hey! J’aime quaid tu bouges comme ca

Hey hey! Surtout ne t’arretes pas

Hey hey! On est la pour ca

Et tu dis Morosita

Hey hey! J’aime quaid tu bouges comme ca

Hey hey! Surtout ne t’arretes pas

Hey hey! On est la pour ca

Amo Rosita!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Ayi a ti te gusta

Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Morosita

Dale Morosita

Morosita

Morosita

Padrino!

Morosita cosita bonita

Un placer para mi senorita

Permita bailamos este mambo

Que yo te caliento y bajemos la pista

Rompiendo que tenemos to’

Nunca lo siento que bajamos to’

Gente bacana que se lo goza

Desde la barra de el V.I.P.

Rosita

Muchacha bonita

Yo se que tu gozas

Desde el V.I.P.

Morosita!

Rosita

Muchacha bonita

Yo se que tu gozas

Desde el V.I.P.

Morosita!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Ayi a ti te gusta

Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Dale Morosita Hey hey!

Morosita!

Morosita di Karmin Shiff e Willy William Feat. El Cata: la traduzione

Morosita!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Ayi ti piace

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Morosita!

Mi sono innamorato di Rosita

Mi sono innamorato di Rosita

Morosita!

Andasse così

Faremmo irruzione con Morosita

Su un beat

Caliente Frutta, boys el Cata lalala

Forza Morosita!

Francia – Italia

Nessun colpo di testa

Ma un po’ di olio da queste parti

Ti porta un po’ del clima di Marsiglia a Parigi

E se non sei contento

Ti cancello dai miei amici

Hey hey! Mi piace quando ti muovi così

Non fermarti per nessun motivo

Siamo qui per questo

E tu dici Morosita

Hey hey! Mi piace quando ti muovi così

Non fermarti per nessun motivo

Siamo qui per questo

Amo Rosita

Morosita!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Ayi ti piace

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Morosita!

Forza Morosita!

Morosita!

Morosita!

Padrino!

Morosita cosita bonita

Un piacere per me senorita

Mi permetta: balliamo questo mambo

Che ti riscaldo io e scendiamo in pista

Rompendo che abbiamo tutto

Non dispiacerti mai che scendiamo tutti

Gente casinista che se la gode

Dalla barra del privè

Rosita

Bella ragazza

So che tu godi

Dal privè

Morosita!

Rosita

Bella ragazza

So che tu godi

Dal privè

Morosita!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Ayi ti piace

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Forza Morosita! Hey Hey!

Morosita!

Morosita di Karmin Shiff e Willy William Feat. El Cata: il video