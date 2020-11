Morositas di Federica Carta feat. Random: testo e video ufficiale

Morositas di Federica Carta feat. Random racconta la rabbia e la delusione per una storia d’amore finita. Un brano ritmato che alterna sonorità anni ‘50 al rap. Tornano infatti a bussare alla porta dei ricordi di Federica gli attriti di una storia d’amore finita, fatta di continui tira e molla e ferite ancora aperte. Solo all’alba, dopo un’intera notte passata a sfogarsi e a riflettere, l’ultima Morosita sembra darle la forza di reagire. La canzone è prodotta da Katoo (Francesco Catitti), con cui l’artista ha già collaborato in “Easy” e “Bullshit”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Morositas di Federica Carta feat. Random: il testo

Giuro, ci ho provato anch’io

c’ho provato anch’io

come l’ultima volta

quando dicevi resta

cosa faresti al posto mio

prima di parlare

prima della fine

Giuro, ci ho provato anch’io

fuori dal locale

cercando di cambiare

dimmi, a che serve uscire

fuori dalla porta

con te a bere vodka

Sei fatto così

vecchio orgoglio, stessa giacca

e no non puoi dire si

alla prima che ti cerca

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte mangio caramelle

anche se avrei preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte

si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita

Giuro, non ci provo più il fumo

dentro ai miei occhi gira

dentro ai tuoi occhi vedi

come fuori è ancora buio

non ci crede nessuno

io chiudo gli occhi e volo

tu sai come sono

e siamo un’anima

leggera volerà

lontano libera

l’alba che mi solletica

il tuo viso col mio

ancora un altro addio

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte mangio caramelle

anche se avrei preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte

si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita

Sei fatto così

mi dedichi sempre la stessa canzone

amore mi parli così

fino a che non ce la faccio più

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte mangio caramelle

anche se avrei preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte

si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita.

Morositas di Federica Carta feat. Random: il video ufficiale