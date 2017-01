Never give up di Sia: testo, traduzione e video ufficiale

Never give up è il nuovo singolo di Sia. La canzone della 40enne cantautrice e compositrice australiana è stata scelta come colonna sonora del film Lion. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione di Never give up? Volete ascoltare il suo nuovo singolo e guardare il video?

Never give up di Sia: il testo

I’ve battled demons that won’t let me sleep

Called to the sea but she abandoned me

But I won’t never give up, no, never give up, no, no

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no

And I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

Oh yeah, I’m haunted by the distant past

Called to the skies but she was overcast

But I won’t never give up, no, never give up, no, no

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no

And I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

Never give up, never give up

Never give up, never give up

No, no, oooh

And I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I won’t let you get me down

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh.

Never give up di Sia: la traduzione

Ho combattuto demoni che non mi lasciavano dormire

Mi sono rivolta al mare, ma mi ha abbandonato

Ma non voglio mai rinunciare, no, mai rinunciare, no, no

No, non voglio mai rinunciare, no, non mollare mai, no, no

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Oh sì, sono perseguitato da un passato lontano

Mi sono rivolto al cielo, ma era coperto

Ma non voglio mai rinunciare, no, mai rinunciare, no, no

No, non voglio mai rinunciare, no, non mollare mai, no, no

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Non mollare mai, non mollare mai

Non mollare mai, non mollare mai

No, no, oooh

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

E io non permetterò che tu mi abbatta

Mi rialzerò quando avrò colpito il suolo

Oh, non mollare mai, no, non mollare mai no, no, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh

Troverò la mia strada, troverò la mia strada di casa, oh, oh, oh.

Never give up di Sia: il video