Next Mistake delle Icona Pop: testo, traduzione e video

Next Mistake delle Icona Pop è il nuovo singolo del duo svedese che negli anni ha scalato le charts di tutto il mondo e conquistato svariati dischi di platino. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Next Mistake delle Icona Pop: il testo

[Chorus1]

I’m not your baby

But? I’m falling in your arms tonight

You? could be my next mistake

I’ve been making them for all my life

(My life, my life, my life, my life, my life)

[Verse 1]

I? went and lost myself in a summer’s blaze

I? went up in smoke, couldn’t count the days

And I’d give anything to feel the pureness of the rain

‘Cause? everything I love ended up in flames

[Chorus1]

I’m not your baby

But I’m falling in your arms tonight

You could be my next mistake

I’ve? been making them for all my life

(My life, my life)

[Post-Chorus3]

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All your life)

[Verse 2]

I forget ‘bout you as the sun comes out

You’re not the one for me, you’re not the one I love

And I’d do anything to feel, just to feel a rush

Just don’t pretend it’s real, don’t pretend it’s us

‘Cause

[Chorus1]

I’m not your baby

But I’m falling in your arms tonight

You could be my next mistake

I’ve been making them for all my life

(My life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life)

But you could be my next mistake

Leave you thinking ‘bout me all your life

(My life, my life)

[Outro5]

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All your life)

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All your life).

Next Mistake delle Icona Pop: la traduzione

Non sono la tua bambina

Ma stasera mi lascio cadere tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la mia vita

(La mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita)

Sono andata e mi sono persa in un tripudio d’estate

Sono andato in fumo, non riuscivo a contare i giorni

E darei qualsiasi cosa per sentire la purezza della pioggia

Perché tutto ciò che amo è finito in fiamme

Non sono la tua bambina

Ma stasera mi lascio cadere tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la mia vita

(La mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita)

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

(Tutta la tua vita)

Mi dimentico di te quando esce il sole

Non sei quello per me, non sei quello che amo

E farei qualsiasi cosa per sentire, solo per sentire un brivido

Basta non fingere che sia reale, non fingere che siamo noi

Perché

Non sono la tua bambina

Ma stasera mi lascio cadere tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la mia vita

(La mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita)

Ma potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la mia vita

(La mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita)

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

(Tutta la tua vita)

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

Non sono la tua bambina (non il tuo tesoro)

non sono la tua bambina

(Tutta la tua vita).

Next Mistake delle Icona Pop: il video

