No more dei Disturbed: testo, traduzione e video ufficiale

No more dei Disturbed è il nuovo singolo della band americana alternative metal formatasi nel 1994. Il brano è tratto da Evolution, il settimo album in studio del gruppo musicale statunitense Disturbed, pubblicato il 19 ottobre 2018, a tre anni di distanza dall’ultimo disco, Immortalized. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

No more dei Disturbed: il testo

[Verse 1]

Once again we hear them calling for war

It doesn’t matter what they’re fighting for

They light the match and watch the whole world burst into flame

The story’s always the same

So tell me, people, are you ready to kill?

Behold the propaganda, get your fill

A distant enemy is threatening our freedom again

How much would you like to spend?

[Pre-Chorus1]

Millions are falling in line

And it’s just a matter of time

Endless destruction will ensure their pockets are lined

For all time

[Chorus2]

No more defending the lies

Behind the never-ending war

It’s time to make them realize

We will no longer be their whore

No more, no more

No more, no more

No more, no more

[Verse 2]

They don’t care about the blood on their hands

Look at the world, and you will understand

They count the money as the innocent continue to bleed

They’re always planting the seed

So tell me, people, are you ready to die

Without believing in the reason why?

They paint a picture, and the whole damn world is deceived

It’s all that they ever need

[Pre-Chorus1]

Millions keep falling in line

It’s only a matter of time

Sowing destruction will make sure their pockets are lined

For all time

[Chorus2]

No more defending the lies

Behind the never-ending war

It’s time to make them realize

We will no longer be their whore

No more defending the lies

Behind the never-ending war

It’s time to make them realize

We will no longer be their whore

[Bridge5]

No, it can’t be disguised anymore

How they smile as we pay for their war

[Chorus2]

No more defending the lies

Behind the never-ending war

It’s time to make them realize

We will no longer be their whore

No more defending the lies

Behind the never-ending war

It’s time to make them realize

We will no longer be their whore

No more, no more

No more, no more

No more, no more.

No more dei Disturbed: la traduzione

Ancora una volta li sentiamo invocare la guerra

Non importa per cosa stanno combattendo

Accendono lo scontro e guardano il mondo intero prendere fuoco

La storia è sempre la stessa

Allora ditemi, gente, siete pronti per uccidere?

Guarda la propaganda, fai il pieno

Un nemico lontano sta di nuovo minacciando la nostra libertà

Quanto vorresti spendere?

Milioni si stanno mettendo in fila

Ed è solo una questione di tempo

La distruzione senza fine assicurerà che le loro tasche siano allineate

Per tutto il tempo

Basta difendere le bugie

Dietro l’infinita guerra

È tempo di fargli capire che

Non saremo più la loro puttana

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più

Non si preoccupano del sangue sulle loro mani

Guarda il mondo e capirai

Contano i soldi mentre gli innocenti continuano a sanguinare

Stanno sempre piantando il seme

Allora dimmi, gente, sei pronto a morire

Senza credere nel motivo?

Dipingono un quadro e tutto il dannato mondo è ingannato

È tutto ciò di cui hanno bisogno

Milioni si stanno mettendo in fila

Ed è solo una questione di tempo

La distruzione senza fine assicurerà che le loro tasche siano allineate

Per tutto il tempo

Basta difendere le bugie

Dietro l’infinita guerra

È tempo di fargli capire che

Non saremo più la loro puttana

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più

No, non può più essere camuffato

Come sorridono mentre paghiamo per la loro guerra

Basta difendere le bugie

Dietro l’infinita guerra

È tempo di farli capire

Non saremo più la loro puttana

Basta difendere le bugie

Dietro l’infinita guerra

È tempo di farli capire

Non saremo più la loro puttana

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più

Niente di più, niente di più.

No more dei Disturbed: il video ufficiale

