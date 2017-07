No te pido mucho di Karol Sevilla: testo, traduzione e video

No te pido mucho di Karol Sevilla è il brano della seconda stagione della serie Disney, Channel Soy Luna. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del singolo, e guardare il video della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

No te pido mucho di Karol Sevilla: il testo

No te pido mucho

Te pido bastante

No te pido nada

Solamente tu amor

No te pido abrazos

No te pido un beso

Solo una mirada

Te lo pido por favor

Y veo pasar los segundos

Sin verte a mi lado

Me apagas el sol

Si me quieres

Dame tus colores

Un secreto entre tu y yo

Si prefieres un ramo de flores

Con latidos de tu corazón

Si me quieres

Quédate a mi lado

Que mis sueños se hagan realidad

Y al fin despertare

Y al fin despertare

Si te pido un sueño

Sueño con tu risa

Sueño que tu seas

Diferente a los demás

Si nada te pido

Me siento tan sola

Me siento a esperarte

Porque se que entenderás

Y veo pasar los segundos

Si estás a mi lado

Enciendes el sol

Si me quieres

Dame tus colores

Un secreto entre tu y yo

Si prefieres un ramo de flores

Con latidos de tu corazón

Si me quieres

Quédate conmigo

Que los sueños se hagan realidad

Y al fin despertare

Y al fin despertare

Y tengo esperanzas

Algo cambiará

Y tengo esperanzas

Aparecerá

Si me quieres

Dame tus colores

Un secreto entre tu y yo

Si prefieres un ramo de flores

Con latidos de tu corazón

Si me quieres

Quédate conmigo

Que mis sueños se hagan realidad

Y al fin despertare

Y al fin despertare

No te pido mucho

Te pido bastante

Solo una mirada

Te lo pido por favor.

No te pido mucho di Karol Sevilla: la traduzione

Non ti chiedo molto

Ti chiedo quanto basta

Io non ti chiedo niente

Solo il tuo amore

Non ti chiedo abbracci

Non ti chiedo un bacio

Solo uno sguardo

Te lo chiedo per favore

E vedo passare i secondi

Senza vederti al mio fianco

Mi spegni il sole

Se mi vuoi

Dammi i tuoi colori

Un segreto tra me e te

Se preferisci un mazzo di fiori

Con il tuo batticuore

Se mi vuoi

Resta con me

I miei sogni sono diventati realtà

E finalmente mi sveglio

E finalmente mi sveglio

Se ti chiedo un sogno

Sogno di sentirti ridere

Sogno che sei

Diverso dagli altri

Se non ti chiedo niente

Mi sento così sola

Mi siedo ad aspettarti

Perché so che capirai

E vedo passare i secondi

Se tu sei al mio fianco

Mi accendi il sole

Se mi vuoi

Dammi i tuoi colori

Un segreto tra me e te

Se preferisci un mazzo di fiori

Con il tuo batticuore

Se mi vuoi

Resta con me

I mio sogni sono diventati realtà

E finalmente mi sveglio

E finalmente mi sveglio

E ho la speranza

Che qualcosa cambierà

E ho la speranza

che apparirà

Se mi vuoi

Dammi i tuoi colori

Un segreto tra me e te

Se preferisci un mazzo di fiori

Con il tuo batti cuore

Se mi vuoi

Resta con me

I miei sogni sono diventati realtà

E finalmente mi sveglio

E finalmente mi sveglio

Non chiedo molto

Chiedo quello che basta

Solo uno sguardo

Te lo chiedo per favore.

No te pido mucho di Karol Sevilla: il video