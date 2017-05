No vacancy degli One Republic: testo, traduzione e video

No vacancy è il nuovo singolo del gruppo musicale statunitense degli OneRepublic, estratto dal loro ultimo album in studio intitolato Oh My My. Dopo aver lanciato Wherever I Go, Kids e Let’s Hurt Tonight, gli One Republic hanno galvanizzato il loro pubblico con No vacancy che è già diventato uno dei tormentoni dell’estate 2017. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del brano.

No vacancy degli One Republic: il testo

I used to leave the doors unlocked and leave the lights on

I used to stay awake, just counting hours on my thumb

I had so many empty rooms inside the chateau

Yeah, oh yeah

I’m done with sharing space with people that I don’t know

Trading pieces of my heart, it left a shadow

I had so many empty rooms inside the chateau, yeah

But ever since I met you

No vacancy because of you

There’s no vacancy, no empty rooms

Got no vacancy ever since I met you

No vacancy ‘cause of you

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

I used to be the type to never take the chance, oh

Had so many walls, you’d think I was a castle

I spent so many empty nights with faces I don’t know

But ever since I met you

No vacancy because of you

There’s no vacancy, no empty rooms

Got no vacancy ever since I met you

No vacancy ‘cause of you

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

Come on, come on, listen, oh yeah

Come on, come on, listen, oh yeah

When I fell, I fell, I fell, I fell for you

So no vacancy, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

Come on, come on, listen

No vacancy, oh yeah

Oh yeah, no vacancy.

No vacancy degli One Republic: la traduzione

Prima lasciavo le porte aperte e le luci accese

Prima restavo sveglio, contando le ore sul mio pollice

Avevo tante camere vuote nel castello

Sì, oh sì

Sono stanco di condividere spazio con persone che non conosco

Negoziando pezzi del mio cuore, ha lasciato un’ombra

Avevo così tante camere vuote nel castello, sì

Ma da quando ti ho incontrata

Non c’è posto per colpa tua

Non c’è posto per colpa tua, nessuna camera vuota

Non c’è posto da quando ti ho incontrata

Non c’è posto per causa tua

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Non c’è posto, non c’è posto

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Non c’è posto, non c’è posto

Ero il tipo di persona che non avrebbe mai colto le opportunità, oh

Avevo così tante mura che avresti pensato fossi un castello

Ho trascorso tante notti vuote con volti che non conoscevo

Ma da quando ti ho incontrata

Non c’è posto per colpa tua

Non c’è posto per colpa tua, nessuna camera vuota

Non c’è posto da quando ti ho incontrata

Non c’è posto per causa tua

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Non c’è posto, non c’è posto

Andiamo, andiamo, ascolta, oh sì

Andiamo, andiamo, ascolta, oh sì

Quando mi sono innamorato, innamorato, innamorato, innamorato di te

Allora nessuna stanza vuota, nessuna stanza vuota

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Sarà perché mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho incontrata, non c’è posto

Non c’è posto, non c’è posto

Andiamo, andiamo, ascolta

Niente stanze vuote, oh sì

Oh sì, niente stanze vuote

No vacancy degli One Republic: il video ufficiale