Non avere paura di Tommaso Paradiso: testo e video ufficiale

Non avere paura di Tommaso Paradiso segna il debutto da solista dell’ex leader dei Thegiornalisti. Il singolo è stato scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust. Racconta le sensazioni che solo una relazione speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata in ogni momento, anche quando è notte, anche quando si è soli. Il video è stato diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production. Coinvolge un cast eccezionale composto da alcuni fra i nomi più significativi del panorama musicale nazionale, insieme ad altre personalità del cinema italiano e dello spettacolo. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Non avere paura di Tommaso Paradiso: il testo

Se mi guardi così

Se mi sfiori così se

Avvicini la tua bocca al mio orecchio

Non finirà bene

Ma ti prego, no

Non smettere

Non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così se

Appoggi la tua testa al mio petto

No foto no no

No tutto no no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò io cura di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te.

Non avere paura di Tommaso Paradiso: il video ufficiale

