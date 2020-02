Non esco di Cromo feat. Clementino: testo e video ufficiale

Non esco di Cromo feat. Clementino segna un’ulteriore maturazione artistica, stilistica e personale del rapper. Ecco testo e video ufficiale del brano prodotto da Yung Snapp.

Non esco di Cromo feat. Clementino: il testo

Non esco di Cromo feat. Clementino: il video ufficiale

[Intro: Cromo]Ehi, Yung Snapp made another hitOh [Ritornello: Cromo]Non esco di testa per teNon riesco a sentire di?meglioSon’?fresco, più fresco?di teLo sanno se girano in?centroVoglio una vita nuova, una macchina nuovaCon una tipa nuova, molto più fica di primaBrotha, vivere alla mezz’oraUna giornata: un’oraVa molto meglio di prima[Strofa 1: Cromo]Mare e montagne caratterizzano la mia cityAnche mia madre dice: “Lontano dai parassiti”Gente vuota, di merda, che nella tua city respira la mia stessa ariaMa pensa soltanto ai vestitiPagliaccio, conta come vivi (ahah)Questi rapper con la figa mi tocca metterli in rigaIo l’accendo e c’è la filaTu non fumi un cazzo, sti ca’Fra di noi, fra’, c’è una diga“Oh, Cromito (oh), ma quanti soldi vuoi?Oh brotha”Ne voglio tremila, non solo per meMa per ogni fratello che si alza al mattino per andare a prendersi quello che gli avete tolto alle sei di mattinaFanculo, capisci la testa mi giraÈ l’adrenalina che ci allenate a far fatica (brotha)Lei dice: “Amare è troppo, è un sentimento strano”Ma per me amare il doppio, è un sentimento sanoParla del tuo presente, non parlar del mio passatoPerché sei poco e niente, ecco zitto, bravo (chi siamo?)Ricorda sempre questo, piscio su ogni tuo testoPoi svuotarti le tasche, ma non riempirti il cervelloSei un idiota, ne fumo una-due-tre, poi quattro-cinque-seiFinché l’albergo chiama, finché l’allarme suonaOra mi chiami ma non ti rispondo (tu, tu, tu, tu, tu)Perché ho capito chi mi gira intornoIn caso contrario, non c’è mica scritto nel tuo nuovo Casio come gira il mondoNuovo poeta (chi siamo?)Anche se pensi non serva a qualcuno, può servir sempre qualcosa, pure ai servi della glebaCromito è un altro livelloSono ai party a pogareTu sei come un campanello, ami farti suonare [Ritornello: Cromo & Clementino]Non esco di testa per teNon riesco a sentire di meglioSon’ fresco, più fresco di teLo sanno se girano in centroVoglio una vita nuova, una macchina nuovaCon una tipa nuova, molto più fica di primaBrotha, vivere alla mezz’ora (Iena)Una giornata: un’oraVa molto meglio di prima [Strofa 2: Clementino]Fame, fame, Iena vuol mangiarePareggiare i conti ed arrivareFine mese, i soldi falli entrareBloody dollar, tu sei da annientareVolti ‘sti resoconti, unisci i puntiPonti pericolanti, dicci i trucchiStronzi vogliono umiliarti dacci i-iGalli perché vogliamo i chi-chi-ri-chiPrima sulla strada, Pietro l’eremitaSolo adesso oro, pietra, una pepitaFlow Cromito Loco, Iena White arrivaGenova e Napoli sulla cartinaMacchine da soldi, una poesia‘Stu uaglion corr miezz a viaE sta chi si succhia il sangue mioTra l’asfalto, la mano de DiosOh, non contano i featuring che haiConta la musica che faiCammino su tutta la gente live, ma non capiraiE tu sei in k-hole, io sulla B-roadA registrare una traccia, a cacciare per sempre, sul serio, dei big flow, sì bro’Non metti le mani sulla mia storiaTutto va avanti, sì, ma tu noHo un pezzo di sole nella memoriaDi quando eravamo in un parco giochiRagazzi cresciuti col “vai mo’”La strada ha insegnato il mio cantoOra non esco di testa per teE finalmente non piango [Ritornello: Cromo]Non esco di testa per teNon riesco a sentire di meglioSon’ fresco, più fresco di teLo sanno se girano in centroVoglio una vita nuova, una macchina nuovaCon una tipa nuova, molto più fica di primaBrotha, vivere alla mezz’oraUna giornata: un’oraVa molto meglio di prima.