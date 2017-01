Non fermare mai dei Crifiu: testo e video ufficiale

Non fermare mai è il nuovo singolo dei Crifiu, la boy band pugliese. Il brano è estratto dal loro ultimo album, A un passo da te. Siete proprio curiosi di leggere il testo e guardare il video ufficiale del brano? Bene, non perdete altro tempo!

Non fermare mai dei Crifiu: il testo

Io non guardo il fiume ma lo guado

io non sono il tempo che non c’ero

ho cercato il vento con la mano

ho trovato il caldo dentro al gelo

ho ballato al cielo della luna

sulla linea rossa attorno al fuoco

dove l’ombra si proietta piano

e nell’ombra stanno i lupi in coro

Pronti a rider bravi come iene

sul mio passo svelto e a volte lento

a cercare quello che conviene

per cambiare come cambia il vento

ignorando che errare è umano

per errare intendo camminare

e lo so l’effetto sembra strano

ma è il difetto che mi fa speciale

Non fermare mai, mai, mai

quello che tu vuoi

solo tu lo sai, sai, sai

quello che tu puoi

non fermare mai, mai, mai

quello che tu sei

sono i sogni che tu fai

a dare voce ai giorni tuoi

Puoi ignorare che imparare è fare

che facendo si può anche sbagliare

ma non puoi di certo seminare

se non hai due mani da sporcare

se non sai il sapore del sudore

la speranza antica e la pazienza

di chi sa portare il proprio amore

senza mai smarrire l’innocenza

senza mai sparire nell’offesa

la sconfitta dopo una partita

che il coraggio non è forse resa

ma eleganza dentro la fatica

senza mai nascondere l’impresa

dell’affanno dopo una salita

che all’affanno segue la discesa

in questa corsa che si chiama vita

Non fermare mai, mai, mai

quello che tu vuoi

solo tu lo sai, sai, sai

quello che tu puoi

non fermare mai, mai, mai

quello che tu sei

sono i sogni che tu fai

a dare voce ai giorni tuoi

Oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh

Mai, mai, mai

quello che tu vuoi

solo tu lo sai, sai, sai

quello che tu puoi

non fermare mai, mai, mai

quello che tu sei

sono i sogni che tu fai

a dare voce ai giorni tuoi

Mai, mai, mai

quello che tu vuoi

non fermare mai, mai, mai

quello che tu puoi

non fermare mai, mai, mai

quello che tu sei

sono i sogni che tu fai

a dare voce ai giorni tuoi.

Non fermare mai dei Crifiu: il video ufficiale