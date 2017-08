Io non posso di Ivan Granatino: testo e video ufficiale

Io non posso di Ivan Granatino è estratto dall’album Ingranaggi,uscito il 23 giugno 2017. La canzone Io non posso è dal 10 luglio 2017 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il testo del brano è stato scritto dal 33enne cantante di Aversa e da Marco Della Peruta. Il video ufficiale del singolo è stato diretto dal collettivo Ired Produzioni. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Io non posso di Ivan Granatino: il testo

Mi chiedi che cosa sei

Vorrei non risponderti

Per come sorridi sai

Vorrei non conoscerti

No

Ohhh no

Raccontami un po’ di noi

Di come sarebbe se

Vorrei fossi libera

Ma non te lo dico mai

Io non posso

Perché senza di te

Sono perso

Perché dopo di te

Di cose belle non ne ho

Di cose belle non ne ho

Sono vivo

Solo quando ci sei

Ti respiro

Perché dopo di te

Di cose belle non ne ho più

Mi chiedo che cosa fai

Le volte che non ci sei

Non posso chiamarti mai

E questo non fa per me

No

Sei bella da vivere

Io voglio murì per te

Vorrei non ci fosse lui

Ma non te lo dico mai

Io non posso

Perché senza di te

Sono perso

Perché dopo di te

Di cose belle non ne ho

Di cose belle non ne ho

Sono vivo

Solo quando ci sei

Ti respiro

Perché dopo di te

Di cose belle non ne ho più

Ouu

Perché dopo di te

Di cose belle non ne ho più

Più Più ouuu.

Io non posso di Ivan Granatino: il video ufficiale